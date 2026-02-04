Inician actividades de obra del ‘Corredor de la carrera Séptima’, entre calles 99 y 200

Foto: IDU.

Bogotá anunció que en febrero de 2026, inician las obras que transformarán la carrera Séptima, en el nuevo ‘Corredor de la Carrera Séptima’, entre las calles 99 y 200, con las que se beneficiarán más de dos millones de personas que habitan, transitan y trabajan en este importante corredor vial en la localidad de Usaquén.

Las actividades de obra iniciarán con los tratamientos silviculturales entre las calles 99 y 183; la construcción del carril exclusivo para TransMilenio del costado occidental entre las calles 116 y 121, y el traslado de la red matriz del acueducto entre las calles 99 y 110.

“Buenas noticias para Bogotá: ¡el ‘Corredor de la carrera Séptima’, ya es una realidad! Cuando llegamos, encontramos tres contratos ya firmados. Del primer grupo, de la 99 a la 127, que debería de arrancar obra a mediados de febrero. Del segundo grupo, que va de la 127 a la 183, que debería arrancar a mediados de marzo; y del tercer grupo, que va de la 183 a la 200, que también incluye el Patio-taller y que iniciaría a mediados de junio de este año”, informó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

El nuevo ‘Corredor de la carrera Séptima’, entre las calles 99 y 200, es un proyecto de renovación del paisaje urbano que permitirá reorganizar el borde nororiental, brindando mejores y mayores opciones de movilidad sostenible, (caminar, montar en bici y transporte público eléctrico) que tiene al medioambiente como eje de su diseño

“El nuevo ‘Corredor de la carrera Séptima’ es una buena noticia para la ciudad y especialmente para nuestros usuarios de transporte público porque se reducirán en más del 60 % sus tiempos de viaje y tendrán una mejor experiencia con mejor espacio público, vehículos eléctricos y conectividad con una ciclorruta de casi 12 kilómeros. Esperamos 133.000 usuarios al día y más de 600.000 personas de la localidad de Usaquén se podrán beneficiar con este proyecto integral de movilidad sostenible”, explicó María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio.

Con 4388 nuevos árboles, principalmente nativos de los ecosistemas andinos; bosques urbanos, más de 380.000 metros cuadrados de espacio público, zonas verdes y jardinería; 398 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), el corredor de la carrera Séptima no solo transformará la movilidad, sino también el medioambiente de la ciudad.

Este proyecto, que para su construcción se ha dividido en tres grupos Grupo 1: de la calle 99 a la calle 127, incluida la intersección; Grupo 2: de la calle 127 a la calle 183; y Grupo 3: desde la intersección de la calle 183 hasta la calle 200 y el Patio-portal), tiene un valor superior a los $ 1.8 billones (incluyendo predios) y contempla, a lo largo de sus 11,56 kilómetros, la construcción de 4 carriles para tráfico mixto (2 por sentido) y 2 carriles para el sistema TransMilenio, uno por sentido, junto a 14 estaciones del sistema de transporte masivo y un Patio-portal de más de 80 000 metros cuadrados.