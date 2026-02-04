    • Bogotá

    Así funcionará el Sistema TransMilenio durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

    Foto de un bus de TransMilenio en una vía de BogotáFoto: TransMilenio.

    Este jueves 5 de febrero de 2026, se adelantará en la capital del país el ‘Día sin Carro y sin Moto’. ¡Conoce cómo operará el Sistema TransMilenio durante la jornada y programa tus recorridos!

    Operación de los buses de TransMilenio para el 5 de febrero de 2026, ‘Día sin Carro y sin Moto’

    El ‘Día sin Carro y sin Moto’ se realizará entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., periodo en el que la ciudad contará con la oferta de transporte público e infraestructura habilitada para facilitar los desplazamientos hacia la universidad, el trabajo o diferentes motivos de viaje.

    Con el fin de garantizar una movilidad eficiente y segura durante la jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’, TransMilenio dispondrá toda la flota vinculada disponible para la prestación del servicio de transporte público de Bogotá, es decir, 10.482 buses troncales, TransMiZonal, alimentación y duales, además de las 163 cabinas disponibles de TransMiCable, en Ciudad Bolívar.

    “Para esta jornada tendremos disponible toda nuestra capacidad operativa para responder a la demanda de los ciudadanos, con refuerzos en todo el Sistema y un monitoreo permanente desde el Centro de Control. Invitamos a los usuarios a planear sus viajes con anticipación, hacer uso de la TransMiApp para planear sus viajes y mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales”, afirmó María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio.

    El ‘Día sin Carro y sin Moto’, el Sistema contará con una operación de 353 rutas TransMiZonal, 125 rutas alimentadoras, 92 rutas troncales y 10 rutas duales. Adicionalmente, con el objetivo de satisfacer la demanda adicional que se presentará durante este día, TransMilenio extenderá la oferta de frecuencias en las horas pico.

    Restricciones y excepciones del ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

    Durante la jornada, no podrán circular

    • Carros y motos particulares.
    • Carros con permiso de pico y placa solidario
    • Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.
    • Automóviles y motocicletas de academias de conducción.
    • Vehículos híbridos o a gas.
    • Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.
    • Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.

    Los vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario, se repondrá el día al final del periodo adquirido.

    Es importante recordar que incumplir esta medida es una infracción, que conlleva una multa de 633.000 pesos e inmovilización del vehículo.

    Sí podrán circular

    • Transporte público.
    • Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/om domicilio
    • Transporte para personas con discapacidad.
    • Vehículos de emergencia.
    • Transporte escolar.
    • Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.
    • Servicio públicos domiciliarios.
    • Destinado al control de tráfico.
    • Caravana presidencial.
    • Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.
    • Vehículos diplomáticos o consular.
    • Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.
    • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
    • Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.
    • Carrozas fúnebres.
    • Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.
    • Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.
    • Transporte de valores.

