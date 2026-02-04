No olvide que el ‘Día Sin Carro y Sin Moto’ se lleva a cabo este jueves 5 de febrero en Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Bogotá ya tiene fecha para llevar a cabo la primera jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’ de 2026. Esta jornada se llevará a cabo el jueves 5 de febrero, en horario comprendido entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. Esta jornada se realiza como resultado de la Consulta Popular realizada en el año 2000, en la que la ciudadanía votó de manera positiva a la implementación de este día cada primer jueves de febrero.

La medida busca promover en la ciudadanía la importancia de adoptar prácticas de movilidad sostenible como caminar, montar en bicicleta o usar el transporte público para conectar con Bogotá.

«Para el 70 % de las personas en Bogotá, todos los días son días sin carro, porque se movilizan en transporte público, en bicicleta o caminando. Hoy invitamos a quienes usualmente utilizan el vehículo particular a sumarse a estos modos de transporte, a conectarse con la ciudad desde otra perspectiva y, al mismo tiempo, a aportar a una ciudad con menos ruido y a contribuir a que todos respiremos mejor», dijo la secretaria Distrital de Movilidad, Claudia Díaz.

El ‘Día sin Carro y sin Moto’ también busca fomentar un uso eficiente de los vehículos particulares y promover estrategias de cultura ciudadana enfocadas en impulsar cambios de hábito permanentes hacia una movilidad más sostenible.

Recuerda, esta jornada se realiza entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.. En este periodo la ciudad contará con la oferta de transporte público como rutas TranMiZonales, troncales de TransMilenio y TransMiCable que hacen parte del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SIPT) y la infraestructura de ciclorutas y bicicarriles habilitada para facilitar los desplazamientos hacia la universidad, el trabajo o diferentes motivos de viaje.

Restricciones y excepciones del ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Durante esta jornada no podrán circular

Carros y motos particulares.

Carros con permiso de pico y placa solidario.

Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.

Automóviles y motocicletas de academias de conducción.

Vehículos híbridos o a gas.

Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.

Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.

Para los vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario, se repondrá el día al final del periodo adquirido. Es importante recordar que incumplir esta medida es una infracción, que conlleva una multa de 633.000 pesos e inmovilización del vehículo.

Sí podrán circular

Transporte público.

Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio

Transporte para personas con discapacidad.

Vehículos de emergencia.

Transporte escolar.

Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.

Servicio públicos domiciliarios.

Destinado al control de tráfico.

Caravana presidencial.

Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación.

Vehículos diplomáticos o consular.

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.

Carrozas fúnebres.

Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento de buses de TransMilenio o del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SIPT) .

Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.

Transporte de valores.

Alternativas de viaje y transporte para conectar con Bogotá durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’

Durante la jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’, la ciudadanía contará con varias alternativas para desplazarse de manera eficiente y sostenible:

Más de 683 kilómetros de ciclorrutas

9.581 kilómetros de andenes

88,58 kilómetros de vías habilitadas y acompañadas por el IDRD, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m.

El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SIPT) operará con normalidad.

TransMilenio y TransMiZonal: 4:00 a. m. a 11:00 p. m.

TransMiCable:4:30 a. m. a 10:00 p. m.

Además, se dispondrá de 8.001 cupos de cicloparqueaderos ubicados en 27 puntos del sistema TransMilenio para quienes elijan combinar bicicleta y transporte público, y 37.000 taxis circularán sin restricción para atender la demanda de la jornada.

TransMilenio conectará a los ciudadanos en el ‘Día sin Carro y sin Moto’

Con el fin de garantizar una movilidad eficiente y segura durante la jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’, este jueves 5 de febrero, TransMilenio dispondrá toda la flota vinculada disponible para la prestación del servicio de transporte público de Bogotá, es decir, 10.482 buses troncales, TransMiZonal, alimentación y duales, además de las 163 cabinas disponibles de TransMiCable, en Ciudad Bolívar.

“Para esta jornada tendremos disponible toda nuestra capacidad operativa para responder a la demanda de los ciudadanos, con refuerzos en todo el Sistema y un monitoreo permanente desde el Centro de Control. Invitamos a los usuarios a planear sus viajes con anticipación, hacer uso de la TransMiApp para planear sus viajes y mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales”, afirmó María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio.

El día sin carro y moto, el Sistema contará con una operación de 353 rutas TransMiZonal, 125 rutas alimentadoras, 92 rutas troncales y 10 rutas duales. Adicionalmente, con el objetivo de satisfacer la demanda adicional que se presentará durante este día, TransMilenio extenderá la oferta de frecuencias en las horas pico.