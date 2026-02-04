No olvide que el ‘Día Sin Carro y Sin Moto’ se lleva a cabo este jueves 5 de febrero en Bogotá
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Bogotá ya tiene fecha para llevar a cabo la primera jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’ de 2026. Esta jornada se llevará a cabo el jueves 5 de febrero, en horario comprendido entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. Esta jornada se realiza como resultado de la Consulta Popular realizada en el año 2000, en la que la ciudadanía votó de manera positiva a la implementación de este día cada primer jueves de febrero.
La medida busca promover en la ciudadanía la importancia de adoptar prácticas de movilidad sostenible como caminar, montar en bicicleta o usar el transporte público para conectar con Bogotá.
«Para el 70 % de las personas en Bogotá, todos los días son días sin carro, porque se movilizan en transporte público, en bicicleta o caminando. Hoy invitamos a quienes usualmente utilizan el vehículo particular a sumarse a estos modos de transporte, a conectarse con la ciudad desde otra perspectiva y, al mismo tiempo, a aportar a una ciudad con menos ruido y a contribuir a que todos respiremos mejor», dijo la secretaria Distrital de Movilidad, Claudia Díaz.
El ‘Día sin Carro y sin Moto’ también busca fomentar un uso eficiente de los vehículos particulares y promover estrategias de cultura ciudadana enfocadas en impulsar cambios de hábito permanentes hacia una movilidad más sostenible.
Recuerda, esta jornada se realiza entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.. En este periodo la ciudad contará con la oferta de transporte público como rutas TranMiZonales, troncales de TransMilenio y TransMiCable que hacen parte del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SIPT) y la infraestructura de ciclorutas y bicicarriles habilitada para facilitar los desplazamientos hacia la universidad, el trabajo o diferentes motivos de viaje.
Restricciones y excepciones del ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá
Durante esta jornada no podrán circular
- Carros y motos particulares.
- Carros con permiso de pico y placa solidario.
- Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.
- Automóviles y motocicletas de academias de conducción.
- Vehículos híbridos o a gas.
- Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.
- Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.
Para los vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario, se repondrá el día al final del periodo adquirido. Es importante recordar que incumplir esta medida es una infracción, que conlleva una multa de 633.000 pesos e inmovilización del vehículo.
Sí podrán circular
- Transporte público.
- Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio
- Transporte para personas con discapacidad.
- Vehículos de emergencia.
- Transporte escolar.
- Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.
- Servicio públicos domiciliarios.
- Destinado al control de tráfico.
- Caravana presidencial.
- Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación.
- Vehículos diplomáticos o consular.
- Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.
- Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
- Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.
- Carrozas fúnebres.
- Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento de buses de TransMilenio o del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SIPT) .
- Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.
- Transporte de valores.
Alternativas de viaje y transporte para conectar con Bogotá durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’
Durante la jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’, la ciudadanía contará con varias alternativas para desplazarse de manera eficiente y sostenible:
- Más de 683 kilómetros de ciclorrutas
- 9.581 kilómetros de andenes
- 88,58 kilómetros de vías habilitadas y acompañadas por el IDRD, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m.
- El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SIPT) operará con normalidad.
- TransMilenio y TransMiZonal: 4:00 a. m. a 11:00 p. m.
- TransMiCable:4:30 a. m. a 10:00 p. m.
Además, se dispondrá de 8.001 cupos de cicloparqueaderos ubicados en 27 puntos del sistema TransMilenio para quienes elijan combinar bicicleta y transporte público, y 37.000 taxis circularán sin restricción para atender la demanda de la jornada.
TransMilenio conectará a los ciudadanos en el ‘Día sin Carro y sin Moto’
Con el fin de garantizar una movilidad eficiente y segura durante la jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’, este jueves 5 de febrero, TransMilenio dispondrá toda la flota vinculada disponible para la prestación del servicio de transporte público de Bogotá, es decir, 10.482 buses troncales, TransMiZonal, alimentación y duales, además de las 163 cabinas disponibles de TransMiCable, en Ciudad Bolívar.
“Para esta jornada tendremos disponible toda nuestra capacidad operativa para responder a la demanda de los ciudadanos, con refuerzos en todo el Sistema y un monitoreo permanente desde el Centro de Control. Invitamos a los usuarios a planear sus viajes con anticipación, hacer uso de la TransMiApp para planear sus viajes y mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales”, afirmó María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio.
El día sin carro y moto, el Sistema contará con una operación de 353 rutas TransMiZonal, 125 rutas alimentadoras, 92 rutas troncales y 10 rutas duales. Adicionalmente, con el objetivo de satisfacer la demanda adicional que se presentará durante este día, TransMilenio extenderá la oferta de frecuencias en las horas pico.