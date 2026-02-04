Así será el control ambiental y calidad del aire en el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente

Este jueves 5 de febrero de 2026, se lleva a cabo la jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’ y para este proceso la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) monitoreara? el impacto ambiental de la jornada a trave?s de 19 estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, así como operativos para control de fuentes mo?viles o vehículos de transporte público y otros que pueden circular según excepciones.

El jueves 5 de febrero de 2026 la jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’ se realiza de 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. Esta iniciativa se realiza como resultado de la Consulta Popular realizada en el año 2000, en la que la ciudadanía votó de manera positiva a la implementación de este día cada primer jueves de febrero.

La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) dispondrá de sus 19 estaciones de medición de calidad del aire, control de fuentes mo?viles o vehículos en distintas vi?as de la ciudad para verificar los niveles de emisio?n y el cumplimiento de la normatividad ambiental, y también se habilitará la Red de Ruido Urbana, para medir impactos sonoros y reducciones.

“Segu?n el Inventario de Emisiones Contaminantes 2023, las fuentes mo?viles ocupan el segundo lugar del total de las emisiones del material particulado fino PM2.5 y el transporte de carga es el principal responsable en esta categori?a. Por lo que analizaremos de manera rigurosa su comportamiento, ya que es el contaminante ma?s perjudicial para la salud humana. El ‘Di?a sin Carro y sin Moto’ en Bogotá es una oportunidad para disfrutar de la capital de una manera diferente, pero sobre todo, una oportunidad para pensar en formas sostenibles de movilizarse: caminar, usar el transporte pu?blico o la bicicleta, alternativas que contribuyen a hacer de Bogotá una ciudad ma?s resiliente al cambio clima?tico para el bienestar de todas y todos.” afirmo? la secretaria Distrital de Ambiente (SDA), Adriana Soto.

La Secretaría Distrital de Ambiente, como autoridad ambiental, realizara? el seguimiento al comportamiento del material particulado (PM2.5 y PM10) y carbono negro, que en altos niveles representan un riesgo para la salud, especialmente en el suroccidente de Bogotá—Ciudad Boli?var, Bosa, Kennedy y Fontibo?n—, donde se concentra la mayor parte de estas emisiones que afectan a cerca del 33 % de la poblacio?n de la ciudad. Los registros obtenidos por la Red de Monitoreo de Calidad del Aire sera?n comparados y analizados con los datos de un di?a con similares condiciones meteorolo?gicas para evaluar el comportamiento de los contaminantes.

Asi? mismo, la autoridad ambiental realizara? seguimiento a la emisio?n de ruido ambiental gracias a la Red de Ruido Urbana. En Bogotá, el 89 % del ruido proviene de fuentes mo?viles, por lo que se analizara? el impacto de la jornada que busca el bienestar de toda la ciudadani?a.

El Distrito invita a la ciudadani?a a unirse activamente a esta jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’, resaltando que pequen?as acciones colectivas, como escalonar los horarios laborales o elegir modos de transporte alternativos, generan grandes impactos en la movilidad, la calidad de vida y el bienestar de todos los ciudadanos.

Para más información sobre la restricción y sus excepciones, consulta el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 238 al 240.