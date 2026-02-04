CNE le dice no a la participación de Iván Cepeda en la consulta presidencial del ‘Frente por la Vida’

Con una votación de 6 contra 4, la máxima autoridad electoral en Colombia, el Consejo Nacional Electoral, CNE, decidió que el candidato presidencia Iván Cepeda no podrá participar en las próximas consultas del 8 de marzo.

Según el ente electoral, Cepeda habría quedado impedido pues previamente ya se había presentado a la consulta del Pacto Histórico en el año 2025; lo que lo inhabilita para una nueva consulta aunque esta vez sea por el movimiento ‘Frente por la Vida’.

Ya el pasado lunes 2 de febrero el CNE había discutido el tema sin poder llegar a un acuerdo, pues ese día las votaciones quedaron 5-4, no llegando al mínimo decisorio de 6 que exige el reglamento del tribunal electoral para que la decisión sea vinculante.