Más de 84 kilos de marihuana fueron descubiertos en dos transformadores

Foto: Policía de Bogotá

El marco de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, este 4 de febrero de 2026 la Policía de Bogotá, a través de los uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto, logró la incautación de más de 84 kilos de marihuana.

Mediante registro a bodegas de envíos nacionales del aeropuerto y gracias al olfato del perro antinarcóticos de la Policía Runy, quien alertó a los uniformados de una posible encomienda con droga, se pudo constatar que en una caja venían dos transformadores de energía. Al inspeccionarlos, se encontró una sustancia que por sus características y olor se asemeja a la marihuana.

Foto – Policía de Bogotá

Durante el procedimiento fueron encontrados 71 paquetes empacados en vinipel con un peso aproximado de 84.225 gramos de este estupefaciente. Esta droga venía de Barranquilla y se dirigía a San Andrés.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.