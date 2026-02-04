    • Bogotá

    Estos son los barrios de Bogotá que tienen cortes de agua este miércoles 4 de febrero

    Diana Becerra Publicado el

    Foto que muestra una caída de aguaFoto: Acueducto de Bogotá.

    Este miércoles 4 de febrero de 2026 hay cortes de agua en Bogota? por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades. Por ello conoce en qué zonas se presentarán estos cortes.

    Los trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

    Barrios en Bogotá con cortes de agua este miércoles 4 de febrero de 2026

    Localidad de Usme

    Portal del Divina, Puerta del Llano, Uval, La Huerta, Brisas del Llano, El Refugio. De la calle 90 Sur a la calle 118 Sur, entre la Avenida carrera 1 a la carrera 10B Este. Desde las 8:00 a. m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

    Localidad de San Cristóbal

    Vitelma, Buenos Aires. De la carrera 1C Este a la carrera 8 Este, entre la calle 10 Sur a la calle 6 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

    Altamira, San José Sur oriental, Bosque de los Alpes, los Alpes. De la diagonal 47 Sur a la calle 36B Sur, entre la carrera 13B Este a la carrera 9 Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

    Localidad de Antonio Nariño

    Policarpa. De la Avenida calle 1 a la calle 5 Sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cierre a terceros

    Localidad de Kennedy

    Boitá, Catalina, Catalina II, Jacqueline, Jaqueline, Las Luces, Socorro, Timiza B, Timiza C, Villa Rica. De la carrera 78 a la carrera 74, entre la calle 41 Bis Sur, a la Avenida calle 43 Sur. De la carrera 74 a la carrera 73, entre la calle 42B Bis C Sur a la calle 45 Sur. De la calle 43 Sur a la calle 57C Sur, entre la carrera 78 a la carrera 77G. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

    Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: 

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparacio?n de alimentos.
    • La EAAB prestara? el servicio de carrotanques con prioridad a cli?nicas, hospitales y centros de alta concentracio?n de pu?blico, los cuales se pueden solicitar en la Acuali?nea 116.

