Estos son los barrios de Bogotá, Mosquera, Cota y Soacha que tienen cortes de luz este miércoles 4 de febrero

Foto: Enel Colombia

Este miércoles 4 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Mosquera, Cota y Soacha en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá y municipios aledaños con cortes de luz este miércoles 4 de febrero de 2026

Localidad de Kennedy

Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 45 Sur a calle 47 Sur – Barrio Boita.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 42 Sur a calle 50 Sur entre carrera 71 a carrera 73 – Barrio Tundama.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 42 Sur a calle 47 Sur entre carrera 15 Este a carrera 18 Este – Barrio Altos del Zuque.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 59 a carrera 63 entre calle 99 a calle 101 – Barrio Andes Norte.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 99 a calle 101 entre carrera 52 a carrera 54 – Barrio Pasadena.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 43 a calle 46 entre carrera 49 a carrera 51 – Barrio La Esmeralda.

Localidad de Usme

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 1 Este a carrera 3 Este entre calle 74 Sur a calle 76 Sur – Barrio El Pedregal II.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 74 Sur a calle 76 Sur entre carrera 1 Este a carrera 3 Este – Barrio Santa Librada Norte.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este miércoles 4 de febrero

Municipio de Mosquera, en Cundinamarca

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 7 a calle 13 entre carrera 4 Este a carrera 10 Este – Municipio de Mosquera.

Municipio de Cota, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 3 a calle 5 entre carrera 5 a carrera 7 – Municipio de Cota.

Municipio de Soacha – Comuna 4, en Cundinamarca

Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 45 Este a carrera 52 Este entre calle 38 a calle 47 – Barrio Ciudadela Sucre Bella Vista.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: