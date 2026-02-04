Estos son los barrios de Bogotá, Mosquera, Cota y Soacha que tienen cortes de luz este miércoles 4 de febrero
Foto: Enel Colombia
Este miércoles 4 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Mosquera, Cota y Soacha en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá y municipios aledaños con cortes de luz este miércoles 4 de febrero de 2026
Localidad de Kennedy
Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 45 Sur a calle 47 Sur – Barrio Boita.
Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 42 Sur a calle 50 Sur entre carrera 71 a carrera 73 – Barrio Tundama.
Localidad de San Cristóbal
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 42 Sur a calle 47 Sur entre carrera 15 Este a carrera 18 Este – Barrio Altos del Zuque.
Localidad de Suba
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 59 a carrera 63 entre calle 99 a calle 101 – Barrio Andes Norte.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 99 a calle 101 entre carrera 52 a carrera 54 – Barrio Pasadena.
Localidad de Teusaquillo
Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 43 a calle 46 entre carrera 49 a carrera 51 – Barrio La Esmeralda.
Localidad de Usme
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 1 Este a carrera 3 Este entre calle 74 Sur a calle 76 Sur – Barrio El Pedregal II.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 74 Sur a calle 76 Sur entre carrera 1 Este a carrera 3 Este – Barrio Santa Librada Norte.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este miércoles 4 de febrero
Municipio de Mosquera, en Cundinamarca
Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 7 a calle 13 entre carrera 4 Este a carrera 10 Este – Municipio de Mosquera.
Municipio de Cota, en Cundinamarca
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 3 a calle 5 entre carrera 5 a carrera 7 – Municipio de Cota.
Municipio de Soacha – Comuna 4, en Cundinamarca
Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 45 Este a carrera 52 Este entre calle 38 a calle 47 – Barrio Ciudadela Sucre Bella Vista.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.