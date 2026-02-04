Bogotá representará a Colombia en formación internacional sobre gestión de destinos turísticos en Japón

Foto: IDT.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Turismo (IDT), fue seleccionada para representar a Colombia en el curso internacional ‘Gestión y promoción de destinos para el sector turístico’, ofrecido por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), tras obtener el único cupo asignado al país en una convocatoria altamente competitiva a nivel nacional.

Este logro constituye un reconocimiento a la solidez técnica, estratégica e institucional del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT), así como a su liderazgo en la formulación e implementación de políticas públicas orientadas al turismo sostenible, inteligente y con enfoque comunitario, alineadas con estándares internacionales.

La participación en este programa permitirá fortalecer las capacidades del Instituto en áreas clave como la gestión integral de destinos (DMO), la promoción regional, la planificación estratégica, la articulación público-privada y el desarrollo de productos turísticos sostenibles, a partir del intercambio de buenas prácticas con Japón y otros países de América Latina.

Los aprendizajes adquiridos durante el proceso formativo serán transferidos al interior de la entidad y aplicados en los procesos de planificación, promoción y gestión del destino Bogotá, contribuyendo al posicionamiento de la ciudad como referente regional en gobernanza turística y desarrollo sostenible.

Que Bogotá represente a Colombia en este proceso de formación internacional es un reconocimiento al trabajo técnico y a la visión de largo plazo que hemos construido como destino. Aprender de experiencias como la de Japón nos permite fortalecer nuestra gestión turística y seguir consolidando a Bogotá como una ciudad sostenible, inteligente y preparada para competir en escenarios globales.”

Talento público con enfoque técnico y de género

En el marco de esta convocatoria, JICA seleccionó a Yenny Romero, funcionaria del Instituto Distrital de Turismo, quien fue elegida para ocupar el único cupo otorgado a Colombia, en un proceso en el que participaron entidades del orden nacional y territorial.

La convocatoria contempló criterios como ser funcionaria de carrera administrativa, contar con mínimo tres años de experiencia en desarrollo turístico, haber participado en procesos de formulación o ejecución de políticas públicas de turismo, disponibilidad para las sesiones virtuales (enero de 2026) y la misión presencial en Japón, que se llevará a cabo del 28 de enero al 11 de febrero de 2026. Adicionalmente, se valoró de manera especial el enfoque de género, priorizando la postulación de funcionarias.

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Turismo (IDT), felicitamos a Yenny Romero y le deseamos éxitos en esta experiencia internacional, que sin duda fortalecerá las capacidades institucionales y reafirma el compromiso de Bogotá con un turismo cada vez más competitivo, sostenible e innovador.