Inscríbase a la jornada de esterilización especial para mascotas este 4 de febrero en La Candelaria

Foto: Alcaldía Local de La Candelaria.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se promueve la tenencia responsable con una jornada de esterilización para mascotas con condiciones especiales. La Alcaldía Local de La Candelaria invita a la comunidad a participar en la Jornada de Esterilización en clínica, que contará con 30 cupos disponibles y se realizará el próximo miércoles 4 de febrero, a partir de las 7:30 a. m., en la Clínica Veterinaria El Club de las Mascotas, ubicada en la Av. 3 #26A – 32.

Esta jornada está dirigida especialmente a animales que presentan condiciones particulares como mayores de siete años, machos obesos y animales braquicéfalos, con el objetivo de promover el bienestar animal y garantizar procedimientos seguros y responsables.

Para acceder al servicio, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: presentar exámenes prequirúrgicos realizados entre el 26 y el 30 de enero de 2026, llevar al animal con ayuno mínimo de ocho horas, certificar que se encuentra en buen estado de salud, presentar fotocopia del documento de identidad del acudiente y fotocopia de un recibo de servicio público de La Candelaria, no mayor a tres meses, correspondiente a estratos 1, 2 o 3.