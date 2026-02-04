Línea 1 del Metro de Bogotá tiene más de 10 kilómetros de viaducto: Alcalde Galán

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

El l alcalde Carlos Fernando Galán aseguró eque esta megaobra llegó a un avance del 72,13 % a corte del 31 de enero de 2026.

Además, también el mandatario aseguró que ya son 10.650 metros de viaducto construidos los cuales comprenden distintos puntos de la obra como en el sector de la avenida Villavicencio, Kennedy y la avenida Caracas.

Frente al avance de la obra y la importancia de la misma, el alcalde explicó la importancia de que la Línea 1 del Metro de Bogotá pase por la avenida Caracas.

»La Caracas ha sido la columna vertebral del sistema de transporte de Bogotá por la forma cómo se mueve la ciudad. Por esta razón se hizo la primera troncal de TransMilenio; hoy sigue siendo la línea más importante porque conecta con las demás troncales del Sistema, por eso arrancó aquí la obra del Metro. Es un reto para nosotros porque está operando el sistema al tiempo que la construcción de la obra», aseguró el alcalde desde la avenida Caracas con calle 59, uno de los puntos en el que se está llevando a cabo la obra.

También se refirió a los distintos retos de ingeniería que tiene la obra, como el puente que se está construyendo en la avenida 26; punto en el que no se construye como tal un viaducto.

»Ahí no se construye un viaducto como tal. Es un puente largo de aproximadamente 100 metros, es un reto de ingeniería. Además, cada columna que la gente ve, por debajo, tiene 12, 16 o 20 pilotes que van hasta 60 metros de profundad cada uno», puntualizó el mandatario.

Durante la entrevista, el alcalde Galán también habló sobre extender la primera Línea hasta la calle 100: “La meta de mi gobierno, es dejar adjudicada la extensión de la calle 72 a la calle 100 de la Línea uno del Metro de Bogotá”.

Frente a esta posible extensión, el proceso ya recibió la factibilidad. En estos momentos se encuentra en el proceso para escoger quién va revisar la propuesta para luego adjudicar la extensión.

Finalmente, el alcalde aclaró que esta obra es un contrato de concesión que se significa que el proyecto se paga hasta el año 2048. Por el momento, los pagos están al día; durante este año habrá pagos superiores a los billones de pesos.