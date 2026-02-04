Pilas: esta es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Foto: Secretaría de Movilidad.

El próximo jueves 5 de febrero, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., se realizará la versión número 28 del ‘Día sin Carro y sin Moto’. ¡Todos los detalles aquí!

¿Cuál es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá?

Es importante recordar que incumplir esta medida es una infracción, que conlleva una multa de 633.000 pesos e inmovilización del vehículo.

Restricciones y excepciones del ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Durante la jornada, no podrán circular

Carros y motos particulares.

Carros con permiso de pico y placa solidario

Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.

Automóviles y motocicletas de academias de conducción.

Vehículos híbridos o a gas.

Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.

Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.

Los vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario, se repondrá el día al final del periodo adquirido.

Sí podrán circular

Transporte público.

Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/om domicilio

Transporte para personas con discapacidad.

Vehículos de emergencia.

Transporte escolar.

Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.

Servicio públicos domiciliarios.

Destinado al control de tráfico.

Caravana presidencial.

Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.

Vehículos diplomáticos o consular.

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.

Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.

Carrozas fúnebres.

Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.

Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.

Transporte de valores.

Operación de los buses de TransMilenio para el 5 de febrero de 2026, ‘Día sin Carro y sin Moto’

El ‘Día sin Carro y sin Moto’ se realizará entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., periodo en el que la ciudad contará con la oferta de transporte público e infraestructura habilitada para facilitar los desplazamientos hacia la universidad, el trabajo o diferentes motivos de viaje.

Con el fin de garantizar una movilidad eficiente y segura durante la jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’, TransMilenio dispondrá toda la flota vinculada disponible para la prestación del servicio de transporte público de Bogotá, es decir, 10.482 buses troncales, TransMiZonal, alimentación y duales, además de las 163 cabinas disponibles de TransMiCable, en Ciudad Bolívar.

“Para esta jornada tendremos disponible toda nuestra capacidad operativa para responder a la demanda de los ciudadanos, con refuerzos en todo el Sistema y un monitoreo permanente desde el Centro de Control. Invitamos a los usuarios a planear sus viajes con anticipación, hacer uso de la TransMiApp para planear sus viajes y mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales”, afirmó María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio.

El ‘Día sin Carro y sin Moto’, el Sistema contará con una operación de 353 rutas TransMiZonal, 125 rutas alimentadoras, 92 rutas troncales y 10 rutas duales. Adicionalmente, con el objetivo de satisfacer la demanda adicional que se presentará durante este día, TransMilenio extenderá la oferta de frecuencias en las horas pico.

Alternativas para conectar con Bogotá

Durante la jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’, la ciudadanía contará con varias alternativas para desplazarse de manera eficiente y sostenible:

Más de 683 kilómetros de ciclorrutas

9.581 kilómetros de andenes

88,58 kilómetros de vías habilitadas y acompañadas por el IDRD, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p .m.

El sistema Integrado de Transporte Público operará con normalidad:

TransMilenio y TransMiZonal: 4:00 a. m. a 11:00 p. m.

TransMiCable: 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

Además, se dispondrá de 8.001 cupos de cicloparqueaderos ubicados en 27 puntos del sistema TransMilenio para quienes elijan combinar bicicleta y transporte público, y 37.000 taxis circularán sin restricción para atender la demanda de la jornada.