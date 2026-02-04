Megatoma en Kennedy recuperó más de 9.300 m² de espacio público y golpeó economías ilegales

Foto: Secretaría de Seguridad

Bajo la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, y con el objetivo de recuperar espacio público y reducir escenarios asociados al microtráfico y la extorsión, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia lideró una megatoma en el parque metropolitano Bellavista, en la localidad de Kennedy, que dejó resultados en materia de control, incautaciones y prevención del delito.

La intervención se desarrolló de manera articulada con la Policía de Bogotá, el Gaula, Migración Colombia, la Alcaldía Local de Kennedy, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y permitió una acción integral contra economías ilegales que afectaban este sector de alta afluencia ciudadana.

Como principal resultado operativo, las autoridades recuperaron 9.384 metros cuadrados de espacio público, tras el levantamiento de puestos de vendedores informales que operaban sin autorización y que facilitaban actividades como el microtráfico, la venta de mercancía ilegal y la extorsión.

Durante la megatoma se inspeccionaron 18 establecimientos comerciales, de los cuales dos fueron suspendidos por incumplir la normatividad vigente. Además, se realizó el registro de 325 personas y se impusieron dos comparendos en aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

En acciones de control, se incautaron elementos que representaban riesgo para la seguridad y la salud pública, entre ellos: licor de contrabando, cigarrillos ilegales, medicamentos con fechas de vencimiento alteradas, 30 cigarrillos de marihuana y armas cortopunzantes. También fueron incautados 40 terminales de red secundaria de la ETB y teléfonos celulares por manipulación indebida, lo que significó un fortalecimiento de la protección de la infraestructura de comunicaciones. El licor adulterado quedó a disposición del inspector de Policía para su desnaturalización.

El componente preventivo dejó resultados clave. A través de la campaña “Yo no pago, yo denuncio”, el Gaula sensibilizó a 78 ciudadanos frente al delito de la extorsión y recopiló información relevante para las investigaciones. Por su parte, Migración Colombia verificó el estatus migratorio y antecedentes de 20 personas.

En el marco del Plan Cazador, se realizaron verificaciones a 78 motocicletas y 39 vehículos, como parte de las acciones para prevenir el hurto y otros delitos asociados al uso de automotores.

La Secretaría Distrital de Seguridad reiteró que la recuperación del espacio público es una estrategia clave para debilitar economías ilegales, mejorar la seguridad y devolver estos entornos a la ciudadanía mediante presencia institucional sostenida.

Estas megatomas continuarán desarrollándose en distintos puntos de Bogotá como parte de la estrategia integral del Distrito para fortalecer la seguridad, el orden y el disfrute del espacio público.