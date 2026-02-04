¿Motos que prestan servicio de domicilio podrán transitar en el ‘Día sin Carro y sin Moto’?
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Este jueves 5 de febrero de 2026, se adelanta en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa una nueva jornada de ‘Día sin Carro y sin Moto’. Entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., se restringirá la circulación de automóviles particulares y motocicletas, con excepciones definidas en la normatividad vigente. Es importante señalar que las motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio, sí podrán circular durante la jornada. ¡Conoce aquí todas las excepciones!
Excepciones y restricciones para la jornada de ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá
Sí podrán circular:
- Transporte público.
- Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio
- Transporte para personas con discapacidad.
- Vehículos de emergencia.
- Transporte escolar.
- Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.
- Servicio públicos domiciliarios.
- Destinado al control de tráfico.
- Caravana presidencial.
- Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.
- Vehículos diplomáticos o consular.
- Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.
- Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
- Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.
- Carrozas fúnebres.
- Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.
- Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.
- Transporte de valores.
Durante ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá, no podrán circular:
- Carros y motos particulares.
- Carros con permiso de Pico y Placa Solidario
- Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.
- Automóviles y motocicletas de academias de conducción.
- Vehículos híbridos o a gas.
- Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.
- Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.
Los vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario, se repondrá el día al final del periodo adquirido.
Es importante recordar que incumplir esta medida es una infracción, que conlleva una multa de 633.000 pesos e inmovilización del vehículo.
Alternativas para conectar con Bogotá
Durante la jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’, la ciudadanía contará con varias alternativas para desplazarse de manera eficiente y sostenible:
- Más de 683 kilómetros de ciclorrutas
- 9.581 kilómetros de andenes
- 88,58 kilómetros de vías habilitadas y acompañadas por el IDRD, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p .m.
El sistema Integrado de Transporte Público operará con normalidad:
- TransMilenio y TransMiZonal: 4:00 a. m. a 11:00 p. m.
- TransMiCable: 4:30 a. m. a 10:00 p. m.
Además, se dispondrá de 8.001 cupos de cicloparqueaderos ubicados en 27 puntos del sistema TransMilenio para quienes elijan combinar bicicleta y transporte público, y 37.000 taxis circularán sin restricción para atender la demanda de la jornada.