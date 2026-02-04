¿Motos que prestan servicio de domicilio podrán transitar en el ‘Día sin Carro y sin Moto’?

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Este jueves 5 de febrero de 2026, se adelanta en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa una nueva jornada de ‘Día sin Carro y sin Moto’. Entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., se restringirá la circulación de automóviles particulares y motocicletas, con excepciones definidas en la normatividad vigente. Es importante señalar que las motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio, sí podrán circular durante la jornada. ¡Conoce aquí todas las excepciones!

Excepciones y restricciones para la jornada de ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Sí podrán circular:

Transporte público.

Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio

Transporte para personas con discapacidad.

Vehículos de emergencia.

Transporte escolar.

Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.

Servicio públicos domiciliarios.

Destinado al control de tráfico.

Caravana presidencial.

Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.

Vehículos diplomáticos o consular.

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.

Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.

Carrozas fúnebres.

Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.

Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.

Transporte de valores.

Durante ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá, no podrán circular:

Carros y motos particulares.

Carros con permiso de Pico y Placa Solidario

Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.

Automóviles y motocicletas de academias de conducción.

Vehículos híbridos o a gas.

Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.

Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.

Los vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario, se repondrá el día al final del periodo adquirido.

Es importante recordar que incumplir esta medida es una infracción, que conlleva una multa de 633.000 pesos e inmovilización del vehículo.

Alternativas para conectar con Bogotá

Durante la jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’, la ciudadanía contará con varias alternativas para desplazarse de manera eficiente y sostenible:

Más de 683 kilómetros de ciclorrutas

9.581 kilómetros de andenes

88,58 kilómetros de vías habilitadas y acompañadas por el IDRD, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p .m.

El sistema Integrado de Transporte Público operará con normalidad:

TransMilenio y TransMiZonal: 4:00 a. m. a 11:00 p. m.

TransMiCable: 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

Además, se dispondrá de 8.001 cupos de cicloparqueaderos ubicados en 27 puntos del sistema TransMilenio para quienes elijan combinar bicicleta y transporte público, y 37.000 taxis circularán sin restricción para atender la demanda de la jornada.