    ¿Motos que prestan servicio de domicilio podrán transitar en el ‘Día sin Carro y sin Moto’?

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de una vía de Bogotá donde resaltan varios vehículosFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

    Este jueves 5 de febrero de 2026, se adelanta en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa una nueva jornada de ‘Día sin Carro y sin Moto’. Entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., se restringirá la circulación de automóviles particulares y motocicletas, con excepciones definidas en la normatividad vigente. Es importante señalar que las motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio, sí podrán circular durante la jornada. ¡Conoce aquí todas las excepciones!

    Excepciones y restricciones para la jornada de ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

    Sí podrán circular:

    • Transporte público.
    • Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio
    • Transporte para personas con discapacidad.
    • Vehículos de emergencia.
    • Transporte escolar.
    • Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.
    • Servicio públicos domiciliarios.
    • Destinado al control de tráfico.
    • Caravana presidencial.
    • Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.
    • Vehículos diplomáticos o consular.
    • Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.
    • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
    • Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.
    • Carrozas fúnebres.
    • Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.
    • Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.
    • Transporte de valores.

    Durante ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá, no podrán circular:

    • Carros y motos particulares.
    • Carros con permiso de Pico y Placa Solidario
    • Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.
    • Automóviles y motocicletas de academias de conducción.
    • Vehículos híbridos o a gas.
    • Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.
    • Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.

    Los vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario, se repondrá el día al final del periodo adquirido.

    Es importante recordar que incumplir esta medida es una infracción, que conlleva una multa de 633.000 pesos e inmovilización del vehículo.

    Alternativas para conectar con Bogotá

    Durante la jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’, la ciudadanía contará con varias alternativas para desplazarse de manera eficiente y sostenible:

    • Más de 683 kilómetros de ciclorrutas
    • 9.581 kilómetros de andenes
    • 88,58 kilómetros de vías habilitadas y acompañadas por el IDRD, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p .m.

    El sistema Integrado de Transporte Público operará con normalidad:

    • TransMilenio y TransMiZonal: 4:00 a. m. a 11:00 p. m.
    • TransMiCable: 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

    Además, se dispondrá de 8.001 cupos de cicloparqueaderos ubicados en 27 puntos del sistema TransMilenio para quienes elijan combinar bicicleta y transporte público, y 37.000 taxis circularán sin restricción para atender la demanda de la jornada.

    Giovanni Alarcón M.
