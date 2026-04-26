Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 26 de abril del 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 26 de abril de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

En la madrugada, se prevé cielo mayormente nublado y probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras e incluso moderadas en las localidades de Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme.

Para la mañana, se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado y probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras en las localidades de Santa Fe, Chapinero, Sumapaz y Usme.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.