Asista este mes a las ferias ‘Activa Tu Negocio’: acceda a asesorías gratis y financiamiento para su comercio o emprendimiento

Si eres emprendedor, comerciantes y microempresario de Bogotá puedes acceder a asesoría personalizada y especializada gratis en temas financieros y programas de fortalecimiento empresarial a través de las ferias ‘Activa Tu Negocio’, una estrategia de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) que llegará a distintos puntos de la ciudad durante el mes de febrero de 2026. ¡Conoce y asiste!

Las ferias de ‘Activa Tu Negocio’ ofrecen servicios de financiamiento, asesoría especializada y programas de fortalecimiento empresarial. Entre ellos se destacan ‘Emprendópolis’, dirigido a emprendedores de Bogotá que buscan fortalecer sus iniciativas mediante formación, acompañamiento técnico y hasta 3 millones de pesos en bienes para potenciar su crecimiento.

“Esta iniciativa busca impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de los negocios locales mediante espacios que articulan en un solo escenario, múltiples programas distritales que incluyen acompañamiento especializado, herramientas de capacitación y mecanismos de cofinanciación para promover la sostenibilidad y competitividad de los negocios locales”, aseguró Julián Arévalo, subdirector de Financiamiento e Inclusión Financiera de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá.

Las personas que asistan también podrán inscribirse al programa ‘Ciérrale la llave al Gota a Gota’, una alternativa formal de crédito que ha beneficiado a cerca de 22.000 personas y ha desembolsado $ 3.087 millones en préstamos productivos.

Agenda de las ferias de ‘Activa Tu Negocio’ en Bogotá durante febrero de 2026

A lo largo del mes de febrero de 2036, se realizarán nuevas ferias ‘Activa Tu Negocio’ en distintos puntos de la ciudad, en el horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, entre las que se destacan:

SuperCADE de la carrera 30

Fecha: Martes 10 de febrero de 2026.

Dirección: Carrera 30 o avenida NQS con calle 26, costado oriental.

Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes

Fecha: Jueves 12 de febrero de 2026.

Dirección: Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes, ubicado en la calle 144 #136A-65 del barrio Bilbao, en la localidad de Suba

Usme

Fecha: Miércoles 18 de febrero de 2026.

Con esta iniciativa, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) promueven espacios diseñados para brindar herramientas concretas que impulsen la formalización, la innovación y el crecimiento sostenible de los negocios locales. Para conocer el cronograma completo ingrese la página web www.desarrolloeconomico.gov.co.