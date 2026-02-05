    • Bogotá

    Asista este mes a las ferias ‘Activa Tu Negocio’: acceda a asesorías gratis y financiamiento para su comercio o emprendimiento

    Foto de un comerciante en Bogotá recibiendo asesoría de servicios de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.

    Si eres emprendedor, comerciantes y microempresario de Bogotá puedes acceder a asesoría personalizada y especializada gratis en temas financieros y programas de fortalecimiento empresarial a través de las ferias ‘Activa Tu Negocio’, una estrategia de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) que llegará a distintos puntos de la ciudad durante el mes de febrero de 2026. ¡Conoce y asiste!

    Las ferias de ‘Activa Tu Negocio’ ofrecen servicios de financiamiento, asesoría especializada y programas de fortalecimiento empresarial. Entre ellos se destacan ‘Emprendópolis’, dirigido a emprendedores de Bogotá que buscan fortalecer sus iniciativas mediante formación, acompañamiento técnico y hasta 3 millones de pesos en bienes para potenciar su crecimiento.

    “Esta iniciativa busca impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de los negocios locales mediante espacios que articulan en un solo escenario, múltiples programas distritales que incluyen acompañamiento especializado, herramientas de capacitación y mecanismos de cofinanciación para promover la sostenibilidad y competitividad de los negocios locales”, aseguró Julián Arévalo, subdirector de Financiamiento e Inclusión Financiera de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá.

    Las personas que asistan también podrán inscribirse al programa ‘Ciérrale la llave al Gota a Gota’, una alternativa formal de crédito que ha beneficiado a cerca de 22.000 personas y ha desembolsado $ 3.087 millones en préstamos productivos.

    Agenda de las ferias de ‘Activa Tu Negocio’ en Bogotá durante febrero de 2026

    A lo largo del mes de febrero de 2036, se realizarán nuevas ferias ‘Activa Tu Negocio’ en distintos puntos de la ciudad, en el horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, entre las que se destacan:

    SuperCADE de la carrera 30

    • Fecha: Martes 10 de febrero de 2026.
    • Dirección: Carrera 30 o avenida NQS con calle 26, costado oriental.

    Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes

    • Fecha: Jueves 12 de febrero de 2026.
    • Dirección: Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes, ubicado en la calle 144 #136A-65 del barrio Bilbao, en la localidad de Suba

    Usme

    • Fecha: Miércoles 18 de febrero de 2026.
    Con esta iniciativa, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la  Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) promueven espacios diseñados para brindar herramientas concretas que impulsen la formalización, la innovación y el crecimiento sostenible de los negocios locales. Para conocer el cronograma completo ingrese la página web www.desarrolloeconomico.gov.co.

