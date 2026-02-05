En enero, Bogotá recogió 9.156 toneladas de escombros, un promedio de 300 toneladas al día
Foto: Aguas de Bogotá.
Durante el mes de enero del 2026, la Administración distrital en articulación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Aguas de Bogotá se recogieron 9.156 toneladas de residuos voluminosos de las calles de la ciudad. Esta cifra representa un promedio de más de 300 toneladas al día.
Actualmente se atienden cerca de 80 puntos diarios en las veinte localidades de Bogotá para recuperar el espacio público y mejorar el entorno de la ciudad.
¿Qué acciones puedo realizar para ayudar a la limpieza de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa?
- Si te encuentras en la calle una servilleta, un papel o cualquier otro residuo puedes levantarlo y llevarlo contigo hasta la caneca más cercana.
- No te vayas del parque hasta encontrar y levantar las heces de tu mascota.
- Apaga el cigarrillo y cárgalo hasta encontrar una caneca o cesta, en la que puedas arrojarlo.
- Guarda el papelito del dulce o golosina en tu bolsillo y no lo botes por ningún motivo a la calle. Con esto no solo ayudas a mantener las calles limpias, si no que evitas taponamientos de redes de alcantarillado durante las épocas de lluvias.
- El chicle lo puedes guardar en tu bolso o billetera envuelto en una servilleta para luego arrojarlo en la caneca o cesta.
- Separa correctamente los residuos desde tu hogar.