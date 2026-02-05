En enero, Bogotá recogió 9.156 toneladas de escombros, un promedio de 300 toneladas al día

Foto: Aguas de Bogotá.

Durante el mes de enero del 2026, la Administración distrital en articulación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Aguas de Bogotá se recogieron 9.156 toneladas de residuos voluminosos de las calles de la ciudad. Esta cifra representa un promedio de más de 300 toneladas al día.

Actualmente se atienden cerca de 80 puntos diarios en las veinte localidades de Bogotá para recuperar el espacio público y mejorar el entorno de la ciudad.

¿Qué acciones puedo realizar para ayudar a la limpieza de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa?