Hasta el 22 de febrero llega ‘El Cuento de la Señora Charrán’ al Teatro La Quinta Porra

Foto: La Diva Teatral

Del 6 al 22 de febrero de 2026, arranca la nueva propuesta teatral ‘El Cuento de la Señora Charrán’ del colectivo La Diva Teatral, una obra sin precedentes en el Teatro La Quinta Porra de la Candelaria, donde se darán cita 10 actores y actrices de formación y trayectoria, con una apuesta de música totalmente original, una producción innovadora y efectos especiales que permitirán el viaje por una familia que solo nos dejará ganas de salir a reconciliarnos con los nuestros. ¡Entrada con boletería!

Llega al teatro bogotano ‘El Cuento de la Señora Charrán’, una obra que se sumerge en los secretos de una familia marcada por una noche que nunca terminó de contarse. A través de una estructura fragmentada en el tiempo, la historia reconstruye los recuerdos de cinco hermanos que crecieron bajo la sombra de La Gran Habitación, un espacio prohibido donde se selló un acto de amor tan profundo como devastador.

Entre fiestas que intentan sostener la apariencia de normalidad y silencios heredados de generación en generación, la obra explora cómo el sacrificio, la culpa y la protección pueden convertirse en “formas de amor”. Como los charranes, sus personajes enfrentan la necesidad de seguir volando aun cuando el peligro acecha, revelando que algunas verdades solo salen a la luz cuando se está dispuesto a mirar de frente aquello que más duele.

La cita es en el Teatro La Quinta Porra de la Candelaria, ubicado en la calle 11 #2-78, los viernes, sábados y domingos del 6 al 22 de febrero 2026.