Bogotá amplía la atención de parto humanizado con salas TPR en el sur de la ciudad

Foto: Secretaría Distrital de Salud

La Subred Sur reafirma su compromiso con la atención integral de la salud materno-perinatal mediante el fortalecimiento de sus servicios de Trabajo de Parto, Parto y Recuperación (TPR) para la ciudad de Bogotá, siendo el único hospital de la red pública con este servicio.

El Hospital de Meissen, especializado en materno perinatal cuenta con cuatro salas TPR (Trabajo de Parto, Parto y Recuperación inmediata) y tres salas de parto dedicadas al servicio obstétrico-ginecológico para prestar servicio al sur de Bogotá en las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz.

La ampliación de infraestructura complementa otros hitos recientes: el hospital cuenta con más de 378 camas totales, además de unidades neonatal, pediátrica y de cuidados críticos. En los servicios de pediatría y neonatal se reportan 102 camas en pediatría, 11 cunas neonatales y 51 incubadoras básicas, intensivas e intermedias.

El servicio de TPR agrupa en un mismo flujo de atención los procesos de preparación al parto, el parto en sí y la recuperación inmediata de la madre y el recién nacido. Este modelo permite:

Una atención más integral y continua desde que inicia el trabajo de parto hasta la estabilización posparto.

Entornos adecuados para parto humanizado, favoreciendo la comodidad de la madre, la participación de la familia y la seguridad técnica.

Reducción de la fragmentación del servicio —menos traslados internos—, lo que contribuye a una mejor experiencia y menores tiempos de espera.

Con la habilitación de las nuevas salas TPR y parto en el Hospital de Meissen para el 2025 se han atendido 2.254 partos, de los cuales 1.134 han sido naturales y 1.120 cesáreas. Las salas TPR permiten mayor cobertura de atención en parto y etapa postparto para gestantes en Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito y Sumapaz; mejora el servicio con un entorno moderno, adaptado al parto humanizado y con equipos dedicados y contribuye al fortalecimiento de la red pública materno-infantil, apoyando también la reducción de mortalidad materna y neonatal.

Estas salas son importantes porque permiten el acompañamiento permanente de la pareja o de la persona que la gestante elija, en todo el trabajo de parto, parto y posparto, generando una atención más llevadera, agradable y humanizada para todas nuestras pacientes y sus familias”, afirma Eliecer Castellanos, referente de ginecología de la Subred Sur.

La Subred Sur reafirma su compromiso de ofrecer una atención digna, humanizada y técnica para las personas gestantes, los recién nacidos y sus familias. Mediante las nuevas salas TPR y las mejoras en infraestructura, se sienta un precedente en el sur de Bogotá para una atención materno-perinatal de alta calidad.