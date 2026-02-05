Metro de Bogotá alcanza un 72,13 % de avance y mantiene su cronograma para iniciar pruebas este 2026

Foto: Alcaldía de Bogotá – David Andrés Romo

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un 72,13 % de avance con corte al 31 de enero, consolidando un progreso sostenido en uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.

Durante un recorrido por el frente de obra ubicado en la avenida Caracas con calle 58, el mandatario destacó que el proyecto mantiene un ritmo de ejecución acorde con los cronogramas establecidos.

“Desde la calle 58 con Caracas, podemos reportar que el Metro llegó al 72,13 % de avance. Seguimos a buen ritmo”, afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Uno de los principales hitos corresponde a la infraestructura del viaducto, que ya cuenta con 10.650 metros construidos, reflejando un avance significativo en la estructura principal del sistema. De acuerdo con el Alcalde, la construcción del viaducto avanza de manera acelerada en la avenida Caracas, un corredor estratégico para la movilidad de la ciudad, donde actualmente operan tres vigas lanzadoras que permiten optimizar los tiempos de obra.

En paralelo al avance en infraestructura, el proyecto continúa fortaleciendo su componente operativo. El alcalde confirmó que el sexto tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá ya llegó a Cartagena, como parte del proceso de adquisición del material rodante que operará el sistema.

“Este es un proyecto que sigue avanzando con el ritmo que esperamos para cumplir la meta de tener, durante el primer semestre de 2026, las primeras pruebas de trenes en el viaducto”, señaló Galán, quien reiteró el compromiso de la Administración distrital de completar la construcción total del viaducto durante el año 2026.

El avance del 72,13 % evidencia que el Metro de Bogotáse encuentra en una fase avanzada de ejecución, con una coordinación efectiva entre infraestructura, equipamiento y adquisición de trenes, lo que ratifica la viabilidad técnica y operativa del proyecto para cumplir las metas establecidas.