Queda inscrita la Gran Consulta por Colombia ante la Registraduría: nueve precandidatos buscarán candidatura a la Presidencia

Quedó oficialmente inscrita ante la Registraduría Nacional del Estado Civil la Gran Consulta por Colombia, el mecanismo interpartidista que reunirá a Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa en una consulta abierta para definir una candidatura única a la Presidencia de la República.

Con este trámite, el proceso entra formalmente en etapa electoral y da inicio a la campaña de cara a la votación del 8 de marzo de 2026, cuando los ciudadanos elegirán en las urnas el liderazgo que representará la unión para sacar adelante a Colombia.

La Gran Consulta por Colombia nace como un acuerdo en el que coinciden en la necesidad de construir soluciones frente a los principales desafíos del país: recuperar la seguridad, enfrentar la corrupción, generar empleo y oportunidades y fortalecer la confianza en las instituciones. Los participantes comparten la convicción de que Colombia requiere menos divisiones y más acuerdos para resolver los problemas que afectan la vida diaria de la gente.

Mauricio Cárdenas afirmó que: “Esta es la respuesta a la unión que pedía Colombia y que a pesar de las diferencias, acá hay expertos que entienden que el propósito es el futuro del país”.

El mecanismo busca que sea la ciudadanía, mediante el voto, la que defina el rumbo de esta alianza y el liderazgo que la representará en la contienda presidencial. De la Gran Consulta por Colombia saldrá el próximo presidente de Colombia, como resultado de un ejercicio democrático que prioriza la participación ciudadana y la construcción de consensos.

La organización de la consulta invitó a todos los colombianos a participar activamente en la jornada electoral del 8 de marzo y a hacer parte de esta decisión colectiva sobre el futuro del país

Por: Carlos Martinez