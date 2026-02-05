Bogotá avanza en detección temprana y atención integral del cáncer
Foto: Secretaría Distrital de Salud.
En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, la Secretaría Distrital de Salud reafirma su compromiso con la prevención, detección temprana y atención integral de esta enfermedad.
El cáncer no siempre presenta síntomas evidentes en sus etapas iniciales. Por eso, asistir a chequeos médicos regulares y realizar los exámenes según la edad es una de las acciones más efectivas para detectarlo a tiempo y aumentar las probabilidades de tratamiento exitoso.
Escucha a tu cuerpo: señales de alerta
Prestar atención a los cambios en el cuerpo es fundamental. Algunas señales que no deben ignorarse incluyen:
- Bultos o dolores persistentes
- Cambios en lunares
- Pérdida de peso sin razón aparente
- Fatiga constante
Si algo no es normal, consulta a los servicios de salud. Un diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia.
Hábitos que te protegen
Adoptar estilos de vida saludables también es una forma de prevención. Entre las principales recomendaciones están:
- No fumar
- Mantener una alimentación saludable
- Realizar actividad física de forma regular
- Usar protección solar
Pequeñas acciones diarias pueden generar grandes beneficios para la salud.
Acompañar también cura
El cáncer no se enfrenta en soledad. El apoyo del entorno es clave para quienes atraviesan esta situación. Acompañar, respetar y compartir información confiable contribuye a crear una red de apoyo más humana y solidaria.
La empatía, el cuidado y la información oportuna también hacen parte del proceso de sanación.