Bogotá avanza en detección temprana y atención integral del cáncer

Foto: Secretaría Distrital de Salud.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, la Secretaría Distrital de Salud reafirma su compromiso con la prevención, detección temprana y atención integral de esta enfermedad.

El cáncer no siempre presenta síntomas evidentes en sus etapas iniciales. Por eso, asistir a chequeos médicos regulares y realizar los exámenes según la edad es una de las acciones más efectivas para detectarlo a tiempo y aumentar las probabilidades de tratamiento exitoso.

Escucha a tu cuerpo: señales de alerta

Prestar atención a los cambios en el cuerpo es fundamental. Algunas señales que no deben ignorarse incluyen:

Bultos o dolores persistentes

Cambios en lunares

Pérdida de peso sin razón aparente

Fatiga constante

Si algo no es normal, consulta a los servicios de salud. Un diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia.

Hábitos que te protegen

Adoptar estilos de vida saludables también es una forma de prevención. Entre las principales recomendaciones están:

No fumar

Mantener una alimentación saludable

Realizar actividad física de forma regular

Usar protección solar

Pequeñas acciones diarias pueden generar grandes beneficios para la salud.

Acompañar también cura

El cáncer no se enfrenta en soledad. El apoyo del entorno es clave para quienes atraviesan esta situación. Acompañar, respetar y compartir información confiable contribuye a crear una red de apoyo más humana y solidaria.

La empatía, el cuidado y la información oportuna también hacen parte del proceso de sanación.