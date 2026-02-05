Asista gratis a ‘Vagos Fest’, el festival de hip hop que llega a la Media Torta de Bogotá este 7 de febrero

Foto: Idartes.

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te invita a ‘Vagos Fest’ el festival de hip hop nacido en la localidad de Kennedy, construido desde el barrio y para el barrio, que se realizará en el Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá, el próximo sábado 7 de febrero de 2026 a partir de las 11:00 a. m. Asiste y disfruta del mejor talento local en hip hop, rap y Dj’s en vivo. ¡No te lo pierdas, es entrada gratis!

‘Vagos Fest’ se ha consolidado como un espacio de circulación, encuentro y visibilización del talento local y distrital. Ganador de la convocatoria ‘Arma tu Festival’, este reconocimiento impulsa un proceso independiente que reúne rap, DJ, danza urbana y emprendimiento, manteniendo una esencia auténtica, comunitaria y profundamente conectada con el pulso real de la cultura hip hop.

Este evento es el resultado del trabajo colectivo, la autogestión y la convicción de que el arte urbano es una herramienta poderosa de transformación social y apropiación cultural del territorio.

La edición 2026 de este festival es especial, pues simboliza la evolución de un proceso que nace en la localidad y se proyecta a la ciudad, llevando la voz del barrio a un escenario de alcance distrital sin perder su identidad ni su raíz. El propósito de esta edición es seguir fortaleciendo los procesos artísticos emergentes, ampliar los espacios de visibilización para la cultura hip hop y generar un encuentro donde la calle, la historia y el futuro del hip hop bogotano dialogan en un mismo escenario.

Esta es la información para que asistas a este festival lleno de rap, DJ, danza urbana y emprendimientos comunitarios: