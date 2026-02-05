Bogotá se une en solidaridad por los animales damnificados en Córdoba: súmese a la ‘donatón’

Fotos: Alcaldía Mayor de Bogotá – Fredy Gómez

Ante las graves afectaciones ocasionadas por la temporada de lluvias en el departamento Córdoba, al norte del país, distintas organizaciones y ciudadanos han unido esfuerzos para brindar ayuda a los animales que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad. En este contexto, Bogotá se vincula a esta causa solidaria con el propósito de recolectar donaciones que permitan atender las necesidades más urgentes de los animales damnificados. ¡Súmate a la ‘donatón’

La iniciativa de a la ‘donatón’ se desarrolla desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en asocio con Graved Colombia, organización con la que se estará informando oportunamente a la ciudadanía sobre la ‘donatón’ y los mecanismos de participación. Alimentos, insumos veterinarios y otros aportes serán clave para mitigar el impacto de esta emergencia en la población animal afectada.

«Queremos invitar a la ciudadanía bogotana a aportar, a ayudar por los animales de Córdoba. En un rato estaremos hablando de esta ‘donatón’, de esta colecta colectiva en que Bogotá demostrará su solidaridad con Córdoba y especialmente el animalismo con tantos animales, miles y miles que están siendo víctimas de este invierno tan fuerte en esta región del país. Que nos una el animalismo, que nos una Colombia, todos por Córdoba», expresó el director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) hace un llamado a la solidaridad y al compromiso ciudadano, recordando que la protección y el bienestar de los animales también hacen parte de la respuesta integral ante las emergencias. Todos unidos por los animales.