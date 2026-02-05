En 2026 entrarán a funcionar 17 nuevos comedores comunitarios en Bogotá

Foto: Secretaría de Integración Social.

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán, en su lucha contra el hambre en Bogotá entregó 22 comedores comunitarios nuevos y espera poner en servicio 17 más durante el presente año, para un total de 153 unidades operativas en toda la ciudad.

De acuerdo con el Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’, de 115 se pasaría a 165, por lo que se estaría cumpliendo la meta prevista para los cuatro años de gobierno del mandatario distrital.

Los nuevos comedores comunitarios de la actual administración por localidad se encuentran ubicados en Ciudad Bolívar (4), Bosa (3), Usme (3), Kennedy (2), Rafael Uribe Uribe (3), San Cristóbal (2), Santa Fe (1), Suba (2), Puente Aranda (1) y Los Mártires (1).

“La apuesta estratégica Bogotá sin Hambre 2.0 busca mejorar la oferta de servicios institucionales dirigidos a combatir el hambre en la ciudad y disminuir los indicadores asociados a la malnutrición, por lo que continúa en 2026 ampliando la red de comedores, para beneficio de la población en inseguridad alimentaria clasificadas entre A01 y C09 del Sisbén IV”, explicó la subdirectora de Nutrición de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), Zulma Fonseca.

La focalización de los nuevos comedores se viene adelantando de forma progresiva, a través de una estrategia permanente de divulgación y abordaje territorial, en articulación con entidades públicas y privadas, con el fin de identificar y vincular efectivamente a la población priorizada, garantizando que el servicio llegue a quienes más lo necesitan.

La administración Galán, el año anterior, destinó $ 241.561 millones para la prestación de servicios con apoyo alimentario, de los cuales cerca de $100.000 millones fueron para la prestación del servicio en toda la red de comedores comunitarios.

Y con los 22 comedores nuevos, la ciudad ha abierto 5.500 cupos adicionales para la seguridad alimentaria, pasando de 33.700 cupos en 2023 a 34.150 en 2024, y en 2025 ascendió a 38.650, con una proyección total de 46.000 cupos.

Entre 2024 y 2025, más de 60.000 personas han sido atendidas en la red de comedores comunitarios, avanzando en un 55 % de la meta del cuatrienio, que busca llegar 109.000 beneficiarios.

De esta manera, se aporta a la reducción de la inseguridad alimentaria, facilitando el acceso físico a los alimentos a través de un almuerzo con un aporte del 40% del requerimiento diario de energía y nutrientes.

Y no solo es una comida caliente

Así como se presta un servicio de alta calidad nutricional con el suministro de alimentación segura en los 136 comedores comunitarios, también se adelantan acciones complementarias de vigilancia nutricional, promoción de prácticas de alimentación saludables y se fortalecen espacios de encuentro y socialización para la construcción de tejido comunitario entre los participantes.

A los propósitos de la Secretaría de Integración Social de llegar a 165 comedores al término de la administración, se suma la implementación del componente ‘Bien – Estar Alimentario’, servicio que aporta al desarrollo de la capacidad de tomar decisiones sobre una alimentación saludable y sostenible, facilitando el ejercicio efectivo de los participantes a los comedores comunitarios.

El componente que le apuesta al desarrollo de los encuentros para para saber, estar y sentirse bien; se enfoca en el fortalecimiento de las capacidades en torno a las prácticas alimentarias saludables y sostenibles de cuidado; contribuyendo a que la población beneficiaria del servicio comedores comunitarios elija sobre lo que quiere ser e incluye, entre otros, la promoción de la actividad física, la alimentación saludable, adecuada compra de alimentos, recuperación de la memoria alimentaria, cuidado emocional y acuerdos para distribuir roles de cuidado en el hogar.

Estas acciones las viene adelantando un equipo multidisciplinario compuesto por duplas de profesionales con perfil social, como trabajadoras sociales, psicólogos, pedagogos y nutricionistas, encargados de orientar los encuentros educativos.

Otro de los propósitos del componente de ‘Bien – Estar Alimentario’ tiene que ver con el reconocimiento de las redes de apoyo para el cuidado, donde, a partir de los encuentros se fortalecen vínculos y conocimientos entre la población beneficiaria, reconociendo sus características y necesidades específicas.