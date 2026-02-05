Conozca el cronograma de pago del subsidio de transporte escolar 2026 en Bogotá

Foto: Secretaría de Educación del Distrito

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), estableció el cronograma oficial para el reporte de asistencia de los estudiantes beneficiados con el subsidio de transporte escolar en la vigencia del año 2026, la verificación de cumplimiento y los respectivos pagos. ¡Conoce todos los detalles aquí y que nadie se quede sin estudiar!

En este sentido y con el propósito de garantizar la asistencia y permanencia de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo, se establecieron cinco ciclos de verificación y pago, sujetos al cumplimiento de los requisitos de asistencia a clases y trámites administrativos.

Revisa en detalle, a continuación, las fechas clave para este proceso:

Cronograma de Ciclos 2026 Ciclo Verificación de Asistencia Fecha estimada de abono. 1 Entre el 20 al 27 de marzo. Tercera semana de mayo. 2 Entre el 25 y el 29 de mayo. Tercera semana de julio. 3 Entre el 03 y el 11 de agosto. Tercera semana de septiembre. 4 Entre el 28 de septiembre y el 02 de octubre. Cuarta semana de noviembre. 5 Entre el 23 y el 27 de noviembre. Última semana de diciembre.

En el 2025, cerca de 23 mil estudiantes se beneficiaron con subsidio de transporte escolar, que tuvo una inversión aproximada a los $ 24.000 millones. Para la vigencia 2026 se proyecta una inversión de $ 28.000 millones.

Es de recordar que, el monto abonado al estudiante en cada ciclo corresponderá a los días que el estudiante cumplió con su compromiso de asistencia a clases, descontando el valor correspondiente a cada día de inasistencia justificada o no, reportada por el colegio. La fecha máxima para presentar reclamaciones en cada ciclo será de 30 días calendario contados a partir de la fecha del respectivo abono.