    Hasta el 6 de febrero está abierto el proceso de preinscripción para pruebas Saber Pro y Saber TyT del primer semestre de 2026

    Giovanni Alarcón M.

    Foto que muestra estudiantes sentados en un salón Foto: ICFES

    Hasta este 6 de febrero, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación- Icfes, tiene abierta la preinscripción de las y los estudiantes para presentar las pruebas Saber Pro, TyT y Saber Pro y TyT exterior durante el primer semestre de 2026.

    Este proceso lo deben realizar las Instituciones de Educación Superior -IES con programas profesionales, técnicos y tecnológicos para que los estudiantes puedan presentar la prueba el domingo 26 de abril de 2026. 

    Estos exámenes, que son requisito para obtener el título, van dirigidos a estudiantes próximos a culminar su educación superior -es decir, que hayan cumplido el 75 % de los créditos de su programa académico- quienes podrán presentar la prueba Saber Pro o Saber TyT, bajo la modalidad lápiz y papel en sitio.

    Los procesos de registro y recaudo ordinario para las y los estudiantes será hasta en viernes 6 de febrero. De otra parte, el registro y recaudo extraordinario irá del lunes 9 hasta el viernes 20 de febrero. La publicación de citaciones se realizará el viernes 10 de abril. Los certificados de asistencia a la prueba y los resultados individuales podrán descargarse desde el lunes 18 de mayo y los resultados se publicarán a partir del viernes 14 de agosto en página web www.icfes.gov.co

    Las pruebas evaluarán competencias genéricas como: razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Así mismo, algunos estudiantes de los programas tendrán una sesión de prueba específica, que es obligatoria.

