Por obras hay cierre en la avenida Agoberto Mejía entre av. Américas y la puerta tres de Corabastos

Foto: Acueducto de Bogotá.

Para ejecutar las actividades de traslado de red matriz, traslado e instalación de red de alcantarillado pluvial y construcción estructura del pavimento, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de un carril en sentido norte – sur de la avenida Agoberto Mejía entre la avenida de Las Américas y la puerta 3 de Corabastos.

Estas actividades, como parte del cumplimiento del contrato IDU-1801-2023, se realizarán desde el miércoles 4 de febrero de 2026 por un periodo aproximado de cuatro meses con horario de cierre de 24 horas.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a todos los usuarios de la vía, la SDM autorizó el siguiente PMT:

Tránsito de vehículos particulares y transporte público

Las personas que circulen en sentido norte – sur por la avenida Agoberto Mejía continuarán circulando por los dos carriles que quedarán habilitados sobre el corredor. (Mapa 1).

Mapa 1.

Ubicación de paraderos

El paradero Intermunicipal Soacha, ubicado sobre el andén costado occidental de la avenida Agoberto Mejía Cifuentes a 116m al sur de la calle 26 sur, se traslada 310m al sur de su ubicación actual. (Mapa 2).

Mapa 2.

Tránsito Peatonal

Los peatones podrán circular normalmente por la infraestructura destinada para ellos.