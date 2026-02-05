IDRD habilita 91,17 km. de vías para bicicletas y otros modos de movilidad alternativa para ‘Día sin Carro y sin Moto’

Foto: IDRD

En el marco del ‘Día sin Carro y sin Moto’ de este jueves 5 de febrero de 2026, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se suma a la jornada con la habilitación y acompañamiento en 91,17 kilómetros de vías, para movilidad con uso de bicicletas, patinetas y otras alternativas, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m. ¡Conoce los tramos habilitados!

La medida incluye tramos operados en calzada completa, carril segregado con convivencia vehicular y apoyo sobre infraestructura permanente (ciclorrutas), además de acciones de formación, atención ciudadana y asistencia básica en vía.

Tramos habilitados y acompañados por el IDRD para la jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Norte 1

Ciclorruta del andén oriental de la avenida Boyacá (calle 170 – calle 86A).

Calzada rápida oriental de la avenida Boyacá (calle 86A – calle 86).

Norte 2

Ciclorruta del separador central de la calle 116 (carrera 7 – avenida Boyacá).

Norte 3

Carrera 15 (calle 116 – calle 100): carril oriental en calzada occidental.

Glorieta carrera 15 con calle 100: carril interno completo.

Carrera 15 (calle 100 – calle 73): carril occidental.

Calle 73 (carrera 15 – carrera 11): carril sur.

Carrera 11 (calle 73 – calle 72): ciclorruta del andén occidental.

Calle 72 (carrera 11 – carrera 7): carril norte (calzada norte).

Carrera 7 (calle 72 – calle 100): calzada occidental completa.

Carrera 7 (calle 100 – calle 106): calzadas rápidas.

Norte 4

Carrera 9 (calle 147 – calle 127): ciclorruta sobre calzada occidental.

Carrera 9 (calle 127 – calle 116): calzada occidental completa.

Carrera 9 (calle 116 – calle 106): carril oriental en calzada occidental.

Calle 106 (carrera 9 – carrera 7): carril sur en calzada norte.

Centro 1 – Sur 2

Avenida Boyacá: calzada rápida oriental (carrera 24 – calle 66A).

Centro 2

Calzada occidental completa (autopista Sur – calle Sexta).

Carrera 50 (calle Sexta – calle 63): ciclorruta en calzada oriental.

Centro 3

Carrera Séptima (calle 72 – calle 12 sur): ciclorruta.

Carrera Sexta (calle 12 sur – avenida Primera de Mayo): ciclorruta.

Centro 4 – Centro 5

Calle 26 (carrera 96I – carrera 50): ciclorruta.

Calle 26 (carrera 50 – carrera 40): calzada rápida sur.

Calle 26 (carrera 40 – carrera 7): calzada sur completa.

Sur 3

Calle 17 sur (carrera 6 – avenida Caracas): carriles sentido oriente–occidente.

Calle 17 sur (avenida Caracas – autopista Sur): calzada completa.

Autopista Sur (calle 17 sur – diagonal 16 sur): ciclorruta y puente peatonal.

Diagonal 16 sur (autopista Sur – carrera 50): calzada norte completa.

Calle 39 sur (carrera 50 – avenida Boyacá): calzada completa.

Acciones complementarias del IDRD durante ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Este jueves 5 de febrero de 2026, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), acompaña el ‘Día sin Carro y sin Moto’ con sus servicios:

1) Escuela de la Bici: 40 puntos permanentes

Actividades de enseñanza y fortalecimiento de habilidades para el uso seguro de la bicicleta.

2) Puntos de atención de mecánica básica (en tramos habilitados)

Horarios: 6:30 a. m. – 9:30 a. m. / 4:00 p. m. – 6:30 p. m.

Lugares: Carrera Séptima con calle 36. Calle 26 con carrera 50. Avenida Boyacá con calle 12.

Actividad: atención de novedades y mecánica básica.

“Este jueves, el IDRD pone a disposición de la ciudadanía una oferta integral para moverse en bicicleta, patinando o caminando con más seguridad y confianza: habilitamos 91,17 kilómetros de vías para facilitar los desplazamientos, activamos 40 puntos permanentes de la Escuela de la Bici para fortalecer habilidades y sumamos puntos de mecánica básica en corredores estratégicos. El ‘Día sin Carro y sin Moto’ es una oportunidad para elegir una movilidad más limpia, y desde el Instituto acompañamos la jornada con presencia en territorio, orientación y servicios para las y los bogotanos”, destacó Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD),

El Instituto invita a toda la ciudadanía a sumarse al ‘Día sin Carro y sin Moto’, planear sus recorridos con anticipación, respetar las normas de tránsito y hacer uso responsable de los tramos habilitados y de la oferta de acompañamiento, formación y atención básica dispuesta durante la jornada. Participar es aportar a una movilidad más segura, sostenible y amable para la ciudad, porque Bogotá se vive mejor en bicicleta.