Video: Halcón de la Policía ayuda a frustrar el hurto a una joyería en Antonio Nariño

Foto: Policía de Bogotá

En el marco de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá, a través de los uniformados de la estación de Antonio Nariño, logró la captura de cinco personas por los delitos de hurto y violación a domicilio. Según las autoridades, los detenidos participaron en el hurto a una joyería y con apoyo del helicóptero Halcón, se logró recuperar los elementos hurtados.

El hurto se frustró gracias a la información oportuna de la ciudadanía y la alerta que le hicieron llegar a las patrullas de vigilancia sobre varias personas que ingresaron de manera violenta a una joyería en el barrio Restrepo.

Estos hombres, mediante la modalidad de ventosa, habrían roto una de las paredes para acceder a este lugar. Pretendían hurtar joyas y relojes avaluados en cerca de 600 millones de pesos. Al notar la presencia de las autoridades, estos hombres intentaron escapar por los techos. Los uniformados, guiados por el helicóptero Halcón de la Policía, los persiguieron por los tejados de las viviendas aledañas y lograron capturarlos.

Durante el procedimiento, se les hallaron taladros, martillos, punteros, entre otras herramientas que habrían utilizado para cometer este hecho.

Es importante resaltar que estos capturados presentan anotaciones por hurto, violencia intrafamiliar, concierto para delinquir y lesiones personales. Además, uno de estos hombres contaba con más de nueve antecedentes por otros delitos.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen, y los elementos mencionados fueron incautados.

En lo corrido del 2026, en la localidad de Antonio Nariño se ha logrado una reducción del 67 % en el hurto a comercio y la captura de más de 40 personas por diferentes delitos.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.