Trabajo sí hay: asista a las dos Ferias de Empleo este jueves 5 de febrero en Fontibón y Chapinero con 240 vacantes

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 240 vacantes laborales que trae la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), con su estrategia ‘Talento Capital’. Se trata de dos Ferias de Empleo que se realizarán este jueves 5 de febrero de 2026, en Chapinero y en el parque Fundacional de Fontibo?n. Estas convocatorias incluyen perfiles laborales para el sector gastronómico y de ventas. Postúlate con tu hoja de vida actualizada. ¡Conoce todos los detalles!

Feria de Empleo en Chapinero con 140 vacantes disponibles

Este jueves 5 de febrero, se realiza en la localidad de Chapinero una Feria de Empleo con 140 puestos laborales para auxiliares de cocina, panaderi?a y conductores con licencia C2 y C3. Asiste con tu hoja de vida y documento de identidad a la calle 59 # 13-33, Edificio Pasaje Galvis, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

Feria de Empleo en Fontibón con 100 vacantes disponibles

También este jueves 5 de febrero, se realiza en el parque Fundacional de Fontibo?n una Feria de Empleo con 100 puestos de trabajo para asistentes de ventas. Asiste con tu hoja de vida y documento de identidad a la calle 18 entre carreras 99 y 100 con horario de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.