Para movilizarse en el ‘Día sin Carro y sin Moto’ use la app Mapas Bogotá Bici este 5 de febrero

Foto: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Este jueves 5 de febrero de 2026, se desarrolla una nueva jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’ en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, un día en la que la movilidad sostenible se convierte en una gran oportunidad para descubrir nuevas rutas, recorrer la ciudad, ahorrar dinero en transporte y proteger el ambiente. ¡Conoce alternativas para moverte en bicicleta y otros medios aquí!

Para todos los bogotanos y todas las bogotanas que se sumen a la movilidad sostenible, la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá(Ideca) pone a disposición ‘Mapas Bogotá Bici’, una aplicación sencilla de usar.

Se trata de un ruteador urbano en el que cualquier persona puede programar sus recorridos por toda la ciudad. Tan solo debe digitar el punto al cual desea llegar, e inmediatamente aparece el mejor recorrido.

Hay que recordarle a la ciudadanía que esta aplicación puede ser consultada 24/7 durante los 365 días del año y que los datos allí dispuestos se actualizan permanentemente.

Estos son algunos de los servicios adicionales que se pueden consultar en la aplicación ‘Mapas Bogotá Bici’: