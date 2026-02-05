Trabajo sí hay en Bogotá: 300 vacantes laborales en obras viales y proyectos IDU en Bosa este jueves 5 de febrero
Foto: IDU
Accede a más de 300 vacantes laborales para hacer parte de los proyectos de infraestructura y viales en Bogotá , liderados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Con la estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), los consorcios y contratistas a cargo de las obras, buscan mano de obra no calificada para ocupar cargos como ayudantes de obra, auxiliares de obra, auxiliares de tráfico, entre otros. Actualiza tu hoja de vida y postúlate este jueves 5 de febrero de 2026, en el Salón Comunal del barrio Bosa La Palestina. ¡Aquí todos los detalles!
Presenta tu hoja de vida y haz parte de los infraestructura que están transformando Bogotá.
¿Cuáles son los requisitos de postulación a las vacantes?
Los hombres y mujeres interesados en hacer parte de estos proyectos de movilidad e infraestructura deben tener:
- Hoja de vida actualizada.
- Copia de cédula de ciudadanía.
- Copia certificados laborales relacionados para el cargo que aplica.
- Si eres víctima del conflicto armado, adjuntar certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.
- Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.
Asiste este jueves 5 de febrero al Salón Comunal del barrio La Palestina, ubicado en la calle 68B #81C–37 Sur), entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m. Allí el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y los contratistas de proyectos de infraestructura y viales, ofrecerán más de 300 vacantes.
Algunos de los cargos disponibles son:
- Oficiales de obra.
- Ayudantes de obra.
- Operadores de maquinaria amarilla.
- Auxiliares de tráfico,
- Digitadores del sector de construcción.
- Y más cargos.
Para acceder a estas vacantes laborales, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.