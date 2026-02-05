    • Bogotá

    Trabajo sí hay en Bogotá: 300 vacantes laborales en obras viales y proyectos IDU en Bosa este jueves 5 de febrero

    Diana Becerra Publicado el

    Trabajo si hay Bogotá en obras viales e infraestructura febrero 2026Foto: IDU

    Accede a más de 300 vacantes laborales para hacer parte de los proyectos de infraestructura y viales en Bogotá , liderados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Con la estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), los consorcios y contratistas a cargo de las obras, buscan mano de obra no calificada para ocupar cargos como ayudantes de obra, auxiliares de obra, auxiliares de tráfico, entre otros. Actualiza tu hoja de vida y postúlate este jueves 5 de febrero de 2026, en el Salón Comunal del barrio Bosa La Palestina. ¡Aquí todos los detalles!

    Presenta tu hoja de vida y haz parte de los infraestructura que están transformando Bogotá.

    ¿Cuáles son los requisitos de postulación a las vacantes?

    Los hombres y mujeres interesados en hacer parte de estos proyectos de movilidad e infraestructura deben tener:

    • Hoja de vida actualizada.
    • Copia de cédula de ciudadanía.
    • Copia certificados laborales relacionados para el cargo que aplica.
    • Si eres víctima del conflicto armado, adjuntar certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.
    • Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.

    Asiste este jueves 5 de febrero al Salón Comunal del barrio La Palestina, ubicado en la calle 68B #81C–37 Sur), entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m. Allí el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y los contratistas de proyectos de infraestructura y viales, ofrecerán más de 300 vacantes.

    Algunos de los cargos disponibles son:

    • Oficiales de obra.
    • Ayudantes de obra.
    • Operadores de maquinaria amarilla.
    • Auxiliares de tráfico,
    • Digitadores del sector de construcción.
    • Y más cargos.

    Para acceder a estas vacantes laborales, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

    Diana Becerra
