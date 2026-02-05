Trabajo sí hay en Bogotá: 300 vacantes laborales en obras viales y proyectos IDU en Bosa este jueves 5 de febrero

Foto: IDU

Accede a más de 300 vacantes laborales para hacer parte de los proyectos de infraestructura y viales en Bogotá , liderados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Con la estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), los consorcios y contratistas a cargo de las obras, buscan mano de obra no calificada para ocupar cargos como ayudantes de obra, auxiliares de obra, auxiliares de tráfico, entre otros. Actualiza tu hoja de vida y postúlate este jueves 5 de febrero de 2026, en el Salón Comunal del barrio Bosa La Palestina. ¡Aquí todos los detalles!

Presenta tu hoja de vida y haz parte de los infraestructura que están transformando Bogotá.

¿Cuáles son los requisitos de postulación a las vacantes?

Los hombres y mujeres interesados en hacer parte de estos proyectos de movilidad e infraestructura deben tener:

Hoja de vida actualizada.

Copia de cédula de ciudadanía.

Copia certificados laborales relacionados para el cargo que aplica.

Si eres víctima del conflicto armado, adjuntar certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.

Asiste este jueves 5 de febrero al Salón Comunal del barrio La Palestina, ubicado en la calle 68B #81C–37 Sur), entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m. Allí el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y los contratistas de proyectos de infraestructura y viales, ofrecerán más de 300 vacantes.

Algunos de los cargos disponibles son:

Oficiales de obra.

Ayudantes de obra.

Operadores de maquinaria amarilla.

Auxiliares de tráfico,

Digitadores del sector de construcción.

Y más cargos.

Para acceder a estas vacantes laborales, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.