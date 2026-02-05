Cundinamarca será la sede del Campeonato Nacionales de Ciclismo de Ruta 2026 desde este 5 de febrero

Gobernación de Cundinamarca

Los nacionales de ciclismo tendrán como epicentro a Cundinamarca con el Campeonato Nacional Ciclismo Ruta Sistecrédito. Las competencias contarán con más de 500 ciclistas en categorías juveniles, sub-23 y élite (damas y hombres), y se realizarán del 5 al 8 de febrero en siete municipios: Zipaquirá, Tocancipá, Sopó, Gachancipá, Chocontá, Villapinzón y Guasca.

Cundinamarca tendrá una delegación de 39 deportistas, distribuidos en seis equipos: tres de damas, integrados por seis mujeres cada uno, y tres de varones, conformados por siete corredores por equipo. El departamento competirá en las tres categorías del campeonato, con dos equipos juveniles, dos sub-23 y dos élite.

“Está todo organizado, hemos dispuesto la logística necesaria en lo que nos corresponde. Cundinamarca tiene que verse como un epicentro del deporte y, sobre todo, del ciclismo, así como del turismo deportivo. Allí es donde Zipaquirá y Sabana Centro cobran mucha importancia porque tienen cultura, tradiciones, gastronomía y hotelería dispuestas para que todo aquel que quiera venir y ver a los mejores del país lo pueda hacer con seguridad. Hemos avanzado con las entidades del orden nacional, departamental y municipal para que todo salga muy bien”, expresó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel.

Cabe resaltar que a esta nómina se suman tres figuras del ciclismo nacional: Egan Bernal, Brandon Rivera y Daniel Martínez. Además, al evento también llegarán pedalistas como Santiago Buitrago, Harold Tejada y Paula Patiño.

Calendario: cuatro días de emoción sobre ruedas

La competencia iniciará el jueves, 5 de febrero, con las pruebas de contrarreloj individual, en Zipaquirá.

El viernes, 6 de febrero, el Autódromo de Tocancipá será escenario de las pruebas de ruta en circuito cerrado.

El sábado, 7 de febrero, se disputará una exigente jornada de 124,5 kilómetros desde Sopó hasta Guasca, atravesando el Alto del Sisga.

El campeonato culminará el domingo, 8 de febrero, con la prueba reina: un recorrido de 209,9 kilómetros para los hombres élite, con salida y llegada en el Mirador de las Salinas, de Zipaquirá.

A través de Indeportes, la Gobernación de Cundinamarca continúa fortaleciendo el deporte territorial, el acompañamiento a los procesos formativos y el respaldo a los grandes eventos que impulsan el desarrollo deportivo del país.