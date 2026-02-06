Alcaldía de Bogotá lanza mapa interactivo para localizar puntos de la Red CADE y otros sitios de atención ciudadana

Foto: Secretaría General.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría General, puso en marcha un nuevo mapa interactivo del Portal Bogotá, una herramienta digital que facilita la búsqueda y ubicación de los puntos de atención de la RedCADE y de otras entidades distritales que ofrecen trámites y servicios en toda la ciudad.

El mapa integra información oficial de la Red CADE, La Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá (IDECA) y de las entidades distritales. Gracias a esta integración, la ciudadanía puede consultar de manera confiable la dirección, los horarios, los teléfonos de contacto y los trámites y servicios disponibles en cada punto de atención.

Entre los puntos que se pueden encontrar en el mapa están los CADE y SuperCADE, así como casas de justicia, alcaldías locales, casas de la juventud, bancos de sangre, rapicades, colegios y Casas de la Igualdad, lo que permite una visión integral de la oferta institucional disponible en el territorio.

Además de mostrar la información de cada punto, el mapa permite conocer cómo llegar desde la ubicación actual o desde una dirección definida por el usuario, lo que contribuye a reducir desplazamientos innecesarios, ahorrar tiempo, dinero y mejorar la experiencia ciudadana.

En el siguiente video más detalles del nuevo mapa interactivo del Portal Bogotá.

Esta nueva funcionalidad del Portal Bogotá fortalece la experiencia ciudadana digital y la orientación que brindan los equipos de atención, al centralizar la información en un solo lugar y facilitar el acceso a los servicios públicos de la ciudad.

El mapa ya se encuentra disponible en el Portal Bogotá: https://bogota.gov.co/servicios/geovisor

Con esta herramienta, Bogotá avanza en la construcción de un modelo de servicio más

cercano, claro y eficiente, que pone la información al servicio de la ciudadanía y facilita el acceso a los trámites y servicios en la ciudad