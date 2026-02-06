En 2026, Bogotá sigue apostándole a la seguridad vial con cursos gratuitos para motociclistas

Foto: Secretaría de Movilidad.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) inició la programación 2026 de los Cursos Teórico Prácticos de Conducción para motociclistas, una estrategia que se realiza en alianza con la Policía de Tránsito de Bogotá, y que hace parte de las metas del Plan Distrital de Seguridad Vial, para proteger la vida de los usuarios más vulnerables en las vías, en este caso, los motociclistas.

Estos cursos gratuitos hacen parte de la estrategia distrital para gestionar velocidades seguras, que integra acciones en infraestructura, control, comunicaciones y pedagogía, dirigida a las y los motociclistas de Bogotá, quienes hoy representan la mayor proporción de víctimas fatales en siniestros viales.

Durante 2025, según cifras preliminares, más del 40 % de las víctimas fatales por siniestros viales eran usuarios de motocicleta. La mayoría, eran hombres entre los 18 y 28 años de edad, que perdieron la vida en siniestros que involucraron principalmente vehículos de carga, así como en eventos de volcamiento o choques contra objetos fijos.

Es por esto que, para seguir haciendo frente a esta problemática, a través de formación teórica y ejercicios prácticos, esta iniciativa busca mejorar las habilidades de conducción, fomentar la adopción de comportamientos responsables en la vía y reforzar el conocimiento sobre normatividad vial, con el propósito de reducir la siniestralidad vial y proteger vidas en las vías.

En el año 2025, en Bogotá se realizaron 45 cursos Cursos Teórico Prácticos de Conducción que beneficiaron a 1.089 motociclistas en distintas localidades. De estas jornadas, 28 se realizaron en empresas y entidades, con la participación de 672 personas, y 16 se realizaron por convocatoria abierta, beneficiando a 393 motociclistas.

Adicionalmente, se adelantó una acción pedagógica en una institución educativa, en la que participaron 24 motociclistas ampliando el alcance de esta estrategia de formación y sensibilización en seguridad vial.

En total, participaron 254 mujeres y 835 hombres de once localidades de la ciudad; sin embargo, el 50 % de los asistentes se concentraron en Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Teusaquillo.

Se destacó, además, la participación de 66 motociclistas nóveles, es decir personas que llevan dos años o menos conduciendo motocicleta, quienes encontraron en esta iniciativa una oportunidad para adquirir conocimientos y herramientas clave para una conducción más segura, especialmente, durante sus primeras experiencias en la vía.

Con el inicio de la nueva programación de Cursos Teórico Prácticos de Conducción para motociclistas, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) reafirma su compromiso con la construcción de una movilidad segura y con su propósito de proteger vidas en las vías, apostándole a la pedagogía como un pilar fundamental para el cambio de comportamientos y la adopción de prácticas responsables en las vías.