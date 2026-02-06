Alcaldía rechaza bloqueo de voceros Emberá a la prestación de servicios a la comunidad

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y la Secretaría Distrital de Salud (SDS) informan que, en la mañana de hoy, se presentó un bloqueo al ingreso de los equipos técnicos de ambas entidades al asentamiento La Florida, lo cual impidió la prestación de servicios sociales y de salud a la población Emberá alojada en el lugar, con afectación particular para niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con lo ocurrido, el bloqueo se produjo tras la exigencia de contratación directa de personas de la comunidad Emberá como condición para permitir el acceso de los equipos distritales. Esta situación constituye una forma de presión indebida que afecta la continuidad de la atención y pone en riesgo la garantía de derechos fundamentales, especialmente de la niñez y la adolescencia.

La presencia institucional del Distrito en la UPI La Florida ha sido permanente y busca prevenir vulneraciones, así como garantizar derechos del pueblo Emberá, con énfasis en la protección integral de niños, niñas y adolescentes. La oferta de servicios se ha desarrollado de manera articulada con la comunidad, en un marco de respeto por sus usos y costumbres.

Como antecedente, el 4 de febrero y en presencia de órganos de control, el Distrito socializó a voceros de la comunidad Emberá la oferta dirigida a niños, niñas y adolescentes, incluyendo el servicio de jardines infantiles y el servicio Atrapasueños que presta al interior de la UPI. Pese a este espacio de diálogo, se anunció que el ingreso de los equipos sería bloqueado si no se accedía a las solicitudes de contratación.

La Administración distrital rechaza de manera enfática cualquier acción que limite o impida el acceso de la población —y en especial de niños, niñas y adolescentes— a servicios sociales y de salud. Condicionar el ejercicio de estos derechos a exigencias particulares es inaceptable y vulnera gravemente su derecho a la salud, la protección y el bienestar integral.

En este sentido, el Distrito reitera que la garantía de los derechos de la niñez no puede estar sujeta a ningún tipo de negociación. Asimismo, hace un llamado a la corresponsabilidad de las familias, la sociedad y el Estado en la protección integral de niñas, niños y adolescentes, conforme al artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que establece el carácter prevalente de los derechos de la niñez y el deber de asistirlos y protegerlos para asegurar su desarrollo armónico e integral.