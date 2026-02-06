    • Bogotá

    Abiertas las inscripciones a la primera subasta de certificados de derechos de construcción y desarrollo que se realiza en Bogotá

    Foto panorámica de BogotáFoto: RenoBo.

    La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) tiene abiertas las inscripciones, hasta el próximo lunes 9 de febrero, para participar en la primera subasta de certificados de derechos de construcción y desarrollo que se realiza en Bogotá. Esta permitirá a las personas interesadas desarrollar proyectos inmobiliarios en Áreas de Actividad de Grandes Servicios Metropolitanos, al tiempo que se protege la Estructura Ecológica Principal de la ciudad.

    A través de este novedoso mecanismo, los fondos inmobiliarios, fideicomisos de parqueo, desarrolladores, constructores y promotores podrán iniciar sus proyectos en zonas estratégicas como lo es la Actuación Estratégica de la Zona Industrial de Bogotá (ZIBo), y con el dinero recaudado, Bogotá llevará a cabo el proceso de adquisición de los predios ubicados en zonas generadoras, previa instrucción de la Secretaría Distrital de Ambiente.

    La subasta es liderada por la Alcaldía mayor, a través de las Secretarías Distritales de Ambiente, Hábitat y Planeación, y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), con el objetivo de potenciar el desarrollo de la ciudad y garantizar la protección de la estructura ecológica principal.

    Para participar en la subasta, los interesados deben inscribirse en https://maps.renobo.com.co/formulario/ diligenciar y presentar el formato de inscripción, dentro del cual deberán incluir la propuesta del proyecto que adelantarán, entre otros requisitos, que pueden ser consultados en la página Web de RenoBo www.renobo.com.co.

