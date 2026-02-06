Asista a los conciertos de la Filarmónica de Bogotá: viernes 6 y sábado 7 de febrero

Crédito: Orquesta Filarmónica de Bogotá – Kike Barona

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) visitará esta semana dos de sus escenarios principales: el viernes 6 de febrero a las 7:00 p. m. ofrecerá su concierto habitual en el Auditorio Fabio Lozano y el sábado 7 de febrero de 2025, a las 4:00 p. m. en el teatro León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá. ¡Entrada gratis y con boletería!

La Temporada 2026 de la Filarmónica de Bogotá, dedicada a explorar el arte sinfónico “De lo Romántico a lo Moderno”, continúa esta semana con dos conciertos que, por las características de su repertorio, hemos denominado “La belleza de la naturaleza”. La Orquesta, dirigida por su titular Joachim Gustafsson, y con la participación del violinista Luis Martín Niño concertino principal de la Filarmónica de Bogotá, interpretará obras de Adolfo Mejía Navarro (1905 – 1973), Ralph Vaughan Williams (1872 – 1958), Edward Elgar (1857-1934) y Claude Debussy (1862 – 1918).

Viernes 6 de febrero de 2025 – La belleza de la naturaleza

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en Auditorio Fabio Lozano U Tadeo Lozano ( Carrera 4 # 22 – 61) ¡Entrada con boletería!

Lugar: Auditorio Fabio Lozano U Tadeo Lozano ( Carrera 4 # 22 – 61)

Hora: 7:00 p. m.

Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026

Entrada con boletería

Sábado 7 de febrero de 2026 – La belleza de la naturaleza

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Hora: 4:00 p. m.

Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Entrada libre hasta completar aforo

Luis Martín Niño, violín (Colombia)

Luis Martín Niño, concertino principal de la Filarmónica de Bogotá. / Crédito: Kike Barona

Nació en Chinácota, Norte de Santander. A la temprana edad de cuatro años comenzó sus estudios musicales con su padre, siendo sus primeros instrumentos el piano y la guitarra. Mas adelante al tomar el violín como su instrumento principal, fue alumno destacado de los maestros Mario Díaz, Marjoelin de Sterke, Andreij Kurkowski y Valentin Stefanov.

Fue concertino de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia y en 1983 fue escogido ser concertino de la Orquesta de Juventudes de América en Puerto Rico. En 1985 represento a Colombia en Estocolmo, Suecia, con la Orquesta Filarmónica del Mundo dirigida por el maestro Carlo María Giuliuni. En 1992 Ingreso a la Escuela Superior de Música de Viena, donde fue alumno del aclamado Günther Pichler, primer violín del cuarteto Albang Berg. Siendo su alumno, por su destacado desempeño, fue escogido para integrar la Wiener Kammerorchester.

Ha sido concertino de varias orquestas de Latinoamérica, entre las cuales se destaca la Orquesta filarmónica de Santiago de Chile y actualmente es el Concertino Principal de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.