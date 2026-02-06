Autoridades interceptan cargamento de droga con destino a Brasil

Foto: Policía Nacional

En una tarea conjunta, la Policía y el Ejército decomisaron 1,6 toneladas de marihuana en zona rural del municipio de Puerto Asís, Putumayo, afectando la economía ilícita del Grupo Armado Organizado ‘Comandos de Frontera’, que utiliza esta región como corredor estratégico para el narcotráfico.

El cargamento, compuesto por 1.507 paquetes, fue hallado en dos embarcaciones artesanales ubicadas en inmediaciones del río Guamuez, y de acuerdo con las investigaciones preliminares provenía del departamento del Cauca y tenía como destino internacional el Brasil, con un valor estimado superior a 8.100 millones de pesos.

Este resultado representa un golpe estructural a las finanzas criminales de los ‘Comandos de Frontera’ y ratifica la determinación del Estado colombiano de cerrar los corredores del narcotráfico, proteger los territorios y avanzar en una acción articulada nacional e internacional contra las redes criminales que afectan la seguridad regional.