Delegación de alto nivel del Gobierno viajó a Quito para fortalecer agenda bilateral con Ecuador

La delegación está encabezada por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quienes estarán acompañados por funcionarios de nivel viceministerial y directivos de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo; Minas y Energía; Justicia y del Derecho, así como de Ecopetrol.

El Gobierno espera que, como resultado de este encuentro, se logren avances significativos que permitan “llegar a entendimientos en materia de seguridad y defensa, así como acordar pasos concretos para el pleno restablecimiento de los intercambios binacionales”, considerando el carácter estratégico de estas áreas para ambos países.

La delegación colombiana ratificará “el ofrecimiento de apoyo de la República de Colombia a la República del Ecuador para un control más efectivo de los fenómenos derivados de la delincuencia organizada transnacional”.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la delegación asistirá al encuentro con “total disposición al diálogo y con la debida apertura para encontrar soluciones concretas a las medidas unilaterales que afectan las relaciones bilaterales”, en un esfuerzo por consolidar una relación estable y cooperativa entre ambos países.

Con información de la Cancillería.

El encuentro, indicó la Cancillería, tiene como propósito “abordar de manera integral los temas prioritarios de la agenda bilateral con la República del Ecuador”, con especial énfasis en los ámbitos de seguridad y defensa, comercial y energético.