Bogotá se prepara con garantías para las elecciones de 2026

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno – Alcaldía Mayor de Bogotá

Desde la Dirección de Relaciones Políticas de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), se coordina el trabajo entre entidades del Distrito, las Alcaldías Locales y las autoridades electorales, con el objetivo de que las elecciones de representantes al Congreso, la Presidencia y Vicepresidencia de la República, previstas el 8 de marzo y el 31 de mayo de 2026, primera vuelta; se desarrollen de manera ordenada, transparente y participativa en Bogotá.

¿Qué hace esta Dirección?

: Articula a la Alcaldía Mayor de Bogotá, las secretarías, las alcaldías locales y la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar el apoyo logístico y de seguridad durante las elecciones. Organiza el proceso electoral: Define planes de trabajo y hace seguimiento para que las reglas se cumplan en todas las localidades.

Facilita la conversación con las corporaciones públicas para fortalecer la gobernabilidad en la ciudad. Anticipa riesgos: Analiza posibles situaciones que puedan afectar las elecciones y ayuda a prevenir conflictos.

¿Por qué es importante para las elecciones de 2026?

Trabajo coordinado en toda la ciudad: Lidera la articulación con las 20 alcaldías locales para que el proceso electoral funcione de forma adecuada en cada territorio.

Más participación y derechos garantizados: Contribuye a que las personas puedan ejercer su derecho al voto con garantías, como lo establece la Constitución.

Elecciones seguras y en convivencia: Apoya la prevención de riesgos y conflictos, mediante alertas tempranas y planes de contingencia.

Confianza en la democracia: Su labor fortalece la estabilidad institucional y la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su Dirección de Relaciones Políticas, trabaja desde ahora para que las elecciones de 2026 en Bogotá se vivan como una jornada democrática, segura y participativa.