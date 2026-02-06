    • Bogotá

    Bogotá se prepara con garantías para las elecciones de 2026

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto panorámica de BogotáFoto: Secretaría Distrital de Gobierno – Alcaldía Mayor de Bogotá

    Desde la Dirección de Relaciones Políticas de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), se coordina el trabajo entre entidades del Distrito, las Alcaldías Locales y las autoridades electorales, con el objetivo de que las elecciones de representantes al Congreso, la Presidencia y Vicepresidencia de la República, previstas el  8 de marzo y el 31 de mayo de 2026, primera vuelta; se desarrollen de manera ordenada, transparente y participativa en Bogotá.

    ¿Qué hace esta Dirección?

    • Coordina a las entidades: Articula a la Alcaldía Mayor de Bogotá, las secretarías, las alcaldías locales y la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar el apoyo logístico y de seguridad durante las elecciones.
    • Organiza el proceso electoral: Define planes de trabajo y hace seguimiento para que las reglas se cumplan en todas las localidades.
    • Promueve el diálogo institucional: Facilita la conversación con las corporaciones públicas para fortalecer la gobernabilidad en la ciudad.
    • Anticipa riesgos: Analiza posibles situaciones que puedan afectar las elecciones y ayuda a prevenir conflictos.

    ¿Por qué es importante para las elecciones de 2026?

    • Trabajo coordinado en toda la ciudad: Lidera la articulación con las 20 alcaldías locales para que el proceso electoral funcione de forma adecuada en cada territorio.
    • Más participación y derechos garantizados: Contribuye a que las personas puedan ejercer su derecho al voto con garantías, como lo establece la Constitución.
    • Elecciones seguras y en convivencia: Apoya la prevención de riesgos y conflictos, mediante alertas tempranas y planes de contingencia.
    • Confianza en la democracia: Su labor fortalece la estabilidad institucional y la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales.

    La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su Dirección de Relaciones Políticas, trabaja desde ahora para que las elecciones de 2026 en Bogotá se vivan como una jornada democrática, segura y participativa.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte