El aporte voluntario de impuestos en Bogotá creció 15 % durante 2025

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda.

En 2025, 24 568 contribuyentes se sumaron esta contribución. Frente a 2024, el aporte voluntario, en el pago de impuestos, creció un 15 %. Este aumento es un termómetro de confianza: cuando la gente decide aportar voluntariamente también está expresando corresponsabilidad con la ciudad.

Un gesto ciudadano que inspira y transforma

No hay un ‘aporte voluntario’ sin una decisión personal detrás: gente que piensa en su cuadra, su barrio y su ciudad.

Con este gesto miles de contribuyentes ayudan a fortalecer recursos que se reflejan en lo que Bogotá necesita todos los días: obras, servicios y programas para mejorar la vida en los barrios y en la ciudad.

¿Qué es el aporte voluntario en los impuestos de Bogotá?

El aporte voluntario existe en Bogotá desde 2002, y cualquier contribuyente puede sumar al momento de pagar. En predial y en vehículos corresponde al 10 % adicional del impuesto. En Industria y Comercio (ICA), el contribuyente puede escoger el porcentaje que desea aportar: 3 %, 5 % o 10 % del impuesto.

Además, quien realiza el aporte puede descargar en la web de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) su certificado de contribución, que puede servir como soporte para beneficios tributarios a nivel nacional, según aplique.

De acuerdo con el Decreto 060 de 2024, los aportes voluntarios que se realizan al pagar predial y vehículos pueden destinarse a proyectos de seguridad y convivencia (o proyectos análogos referidos a seguridad) orientados a mejorar la convivencia en la ciudad. En el caso del impuesto de Industria y Comercio (ICA), se destinan a proyectos que promueven el acceso, permanencia, equidad y universalidad en educación superior para los bachilleres de Bogotá, conforme al Acuerdo Distrital 670 de 2017.

¿Cómo hacer el aporte voluntario al pagar?

Ingresa al botón Pagos Bogotá en el sitio web de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Selecciona el impuesto que vas a pagar (por ejemplo, predial 2026).

Diligencia los datos solicitados.

Revisa el valor, decide si deseas incluir el aporte voluntario y realiza el pago.

La Secretaría Distrital de Hacienda invita a la ciudadanía a mantener esta cultura de aporte solidario: al pagar predial, vehículos o ICA, cada contribuyente puede decidir si suma el aporte voluntario, como una forma de seguir construyendo ciudad.