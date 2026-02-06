Sabores del Pacífico brillan en la feria Alimentarte 2026, la gran cita gastronómica de Bogotá: 7, 8, 14 y 15 de febrero

Foto: Fundación Corazón Verde

Durante cuatro días de febrero, Bogotá se convertirá en un punto de encuentro para la cocina tradicional, los emprendimientos gastronómicos y las expresiones culturales del Pacífico colombiano, región invitada de Alimentarte Food Festival 2026.

El parque El Country, ubicado en la localidad de Usaquén, será el escenario donde ciudadanos y visitantes podrán recorrer más de 100 propuestas gastronómicas, conocer proyectos emergentes y disfrutar de una agenda cultural al aire libre, los días 7, 8, 14 y 15 de febrero de 2026.

Desde su creación en 2002, el festival ha reunido a miles de asistentes cada año, convirtiéndose en un referente de la gastronomía en Colombia y en una plataforma de visibilización para restaurantes, cocineros tradicionales y emprendimientos del sector. En promedio, más de 40.000 personas recorren el evento en cada edición.

Más de 100 propuestas y apoyo al emprendimiento

Para 2026, Alimentarte contará con restaurantes de alta calidad, conceptos innovadores, un mercado gastronómico y una zona especial para cerca de 40 emprendimientos, con el objetivo de fortalecer el talento emergente y la economía creativa alrededor de la cocina.

Además, el festival hace parte de la red de festivales gastronómicos más importantes de Latinoamérica, junto a eventos como Ñam (Chile), Masticar (Argentina), Paladar (Paraguay) y Prazeres da Mesa (Brasil), lo que reafirma su relevancia a nivel regional.

El Pacífico colombiano, invitado especial

En esta edición, la Fundación Corazón Verde anunció la participación especial de la región Pacífica como protagonista del festival. Ocho cocineros y cocineras tradicionales, provenientes directamente de este territorio, tendrán un espacio exclusivo para compartir recetas, ingredientes y técnicas que reflejan la identidad gastronómica del Pacífico colombiano.

Esta apuesta busca reconocer el valor cultural de la cocina tradicional y promover un intercambio de saberes que enriquece la experiencia de los asistentes.

La cita en el parque El Country, ubicado en la localidad de Usaquén en la avenida calle 127 #11D-90.

*Este evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.