Colombia en el Top 10 mundial de Innovación Digital con el Museo Virtual de la Memoria del CNMH

El Museo Virtual de la Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica fue seleccionado dentro del Top 10 mundial de la categoría «Innovación Digital» en la Convocatoria Global ONUDI 2025: Economía Naranja Creativa – Innovando el Futuro. Esta iniciativa, liderada por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), se realizó en Baréin, Asia. Este reconocimiento internacional destaca al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) como una entidad a la vanguardia en el uso de tecnologías digitales al servicio de la memoria, la educación y la transformación social, posicionando a Colombia como referente global en innovación cultural con impacto público.

Más información:

El ONUDI Global Call 2025, desarrollado a través de su red de Oficinas de Promoción de Inversiones y Tecnología (ITPO por sus siglas en inglés), identifica y visibiliza iniciativas que contribuyen al desarrollo sostenible, la transformación digital y el fortalecimiento de ecosistemas productivos a nivel global. En esta edición participaron iniciativas de distintas regiones del mundo organizadas en cinco líneas temáticas, entre ellas la innovación digital. Este reconocimiento resalta experiencias que integran creatividad, tecnología e innovación como motores de impacto social y desarrollo sostenible, y reafirma el valor de la memoria histórica como un campo dinámico, capaz de dialogar con las nuevas tecnologías y de proyectarse hacia audiencias globales.

El Museo Virtual de la Memoria es una plataforma digital inmersiva que reúne testimonios, documentos y relatos sobre los lugares de memoria en Colombia, incorporando tecnologías como IPFS y blockchain para garantizar el acceso descentralizado y seguro a los archivos históricos. De esta manera, a través de recorridos virtuales, herramientas interactivas y seminarios, promueve la apropiación comunitaria de la memoria, la participación ciudadana y la visibilización de voces rurales, en articulación con la memoria histórica.

El jurado destacó el valor técnico, metodológico y conceptual del proyecto, así como su potencial en materia de impacto social, escalabilidad y alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente por su uso estratégico de herramientas digitales para ampliar el acceso a la memoria y fortalecer nuevas formas de narración y circulación del conocimiento.

Como parte del reconocimiento, el Museo Virtual de la Memoria participará en un laboratorio de incubación internacional, donde brindará acompañamiento técnico para escalar la iniciativa, fortalecer alianzas estratégicas, ampliar oportunidades de cooperación internacional, mejorar su posicionamiento global y explorar nuevas fuentes de financiamiento.

Para el CNMH, este logro consolida su proyección internacional como actor de referencia en innovación digital aplicada a la memoria histórica, fortalece su articulación con organismos del sistema de Naciones Unidas y abre nuevas rutas de cooperación con países de distintas regiones del mundo. Además, respalda los esfuerzos de la entidad por innovar en las formas de narrar, preservar y difundir las memorias del conflicto armado colombiano, facilitando el acceso, la participación y el reconocimiento de las voces de las víctimas en escenarios nacionales e internacionales.

De esta manera, el CNMH reafirma su compromiso con una memoria viva, plural y en diálogo con el mundo, como aporte a la construcción de paz y al desarrollo cultural y social del país.