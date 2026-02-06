Con dron de la Policía se sorprendió a hombres que vendían estupefacientes en calles de San Benito, sur de Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

En Bogotá, la lucha contra el tráfico de droga no se detiene. En el marco de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá logró la captura en flagrancia de cinco hombres por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los hechos ocurrieron durante un operativo realizado en el sector de San Benito, en la localidad de Tunjuelito, donde fueron captados por un dron comercializando estupefacientes en plena vía pública.

El resultado operativo se obtuvo gracias a labores permanentes de vigilancia y control, desarrolladas en coordinación con el Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (SIART), herramienta que permitió identificar comportamientos asociados, presuntamente, a la comercialización de sustancias psicoactivas en esta zona de la localidad.

Con la información recopilada, las unidades policiales se desplazaron de manera inmediata al lugar señalado, donde se materializó la captura de las cinco personas. Durante el procedimiento, se incautaron 109 dosis de marihuana, 146 dosis de base de coca y dinero en efectivo que, al parecer, era producto de esta actividad ilícita.

El mayor Ibrian Cuero, comandante de la Estación de Tunjuelito de la Policía de Bogotá, complementa esta información con el aproximado total de dosis que sacan del mercado con estas capturas:

“Con estas capturas y la incautación de estos estupefacientes, estamos sacando de circulación aproximadamente 400 dosis que podrían llegar a los entornos escolares, especialmente esta semana que nuestros niños, niñas y adolescentes retornaron a clase”.

También se estableció que estas personas, presuntamente, harían parte de un grupo delincuencial dedicado al tráfico y expendio de sustancias psicoactivas, con injerencia en el sector de La Playa, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Esta entidad, en cuanto autoridad competente, adelantará las actuaciones judiciales correspondientes. Es importante destacar que tres de estas personas cuentan con antecedentes por el mismo delito.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.