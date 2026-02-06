Trabajo sí hay: asista a la ‘Mega Feria de Empleo Incluyente’ este viernes 6 de febrero en Fontibón con 5.890 vacantes laborales

¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 5.890 vacantes laborales que trae la Alcaldía Local de Fontibón en la ‘Mega Feria de Empleo Incluyente’, este viernes 6 de febrero de 2026, en el Parque Fundacional de Fontibo?n. La convocatoria incluye perfiles laborales para bachilleres, te?cnicos, tecno?logos, profesionales y profesionales especializados. Además hay ofertas y espacios disen?ados especialmente para poblacio?n en condicio?n de discapacidad, poblacio?n extranjera y otros grupos priorizados. Postúlate con tu hoja de vida actualizada. ¡Conoce todos los detalles!

En esta jornada de ‘Mega Feria de Empleo Incluyente’, se espera la participacio?n de cerca de100 empresas de ma?s de 25 sectores de la economi?a nacional, que pondra?n a disposicio?n un total de 5.890 vacantes, lo que representa una de las convocatorias laborales ma?s grandes realizadas en el occidente de Bogotá.

El evento contara?, adema?s, con un enfoque claro de inclusio?n y equidad. Habra? vacantes y espacios disen?ados especialmente para poblacio?n en condicio?n de discapacidad, poblacio?n extranjera y otros grupos priorizados, reafirmando el compromiso institucional y empresarial con un mercado laboral ma?s justo, diverso e incluyente.

Esta ‘Mega Feria de Empleo Incluyente’ se consolida como un hito en materia de reactivacio?n econo?mica, empleabilidad e inclusio?n social, posicionando a Fontibo?n como un territorio li?der en la generacio?n de oportunidades para Bogotá.

Lugar: Parque Fundacional de Fontibo?n, ubicado en calle 18 entre carreras 99 y 100.

Fecha: Viernes 6 de febrero.

Hora: 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

No olvides llevar varias hojas de vida impresas y tu documento de identidad.

Para acceder a las vacantes laborales de la ‘Mega Feria de Empleo Incluyente’, liderada por la Alcaldía Local de Fontibón, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Trabajo sí hay en Bogotá: sigue el canal de WhatsApp de ofertas laborales