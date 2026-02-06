Disfrute gratis del ‘Carnaval de las Letras’ este viernes 6 de febrero
Foto: Avenida Chile Centro Comercial y Financiero.
Llega a Bogotá el ‘Carnaval de las Letras’ este viernes 6 de febrero de 2026, con un viaje literario inspirado en la obra de tres grandes escritores colombianos, José Asunción Silva, Gabriel García Márquez y Rafael Pombo con entrada gratis en el Centro Comercial Avenida Chile y Financiero. ¡Conobe todos los detalles!
?Las personas que quieran asegurar su cupo para asistir a las actividades solo deben inscribirse en el siguiente link sin costo FORMULARIO DE ASISTENCIA EVENTOS CARNAVAL DE LAS LETRAS ??
Para dar apertura oficial a este Carnaval, el próximo viernes 6 de febrero se presentará un desfile de personajes con el universo de Rafael Pombo a las 12:30 p. m. y el sábado 7 se realizará un taller de escritura poética denominado “Escribe Nocturno III” a las 4:00 p. m.
Con exposiciones de cada uno de los autores, los visitantes podrán conocer detalles más amplios de la vida y obra de cada uno de ellos. En alianza con la Fundación Rafael Pombo los visitantes encontraran en el primer piso del centro comercial, espacios creativos que inspiran a pequeños y adultos para estimular la lectura a través de los cuentos y las fabulas.
Con 10 estaciones ubicadas en el segundo y tercer piso, la muestra cultural ‘Bogotá Más Cerca Al Cielo de Macondo’ inspirada en el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Máquez, dará a conocer detalles de su historia como periodista, crítico de cine y escritor desde su llegada a la ciudad Bogotá y a Zipaquirá para estudiar su Bachillerato y carrera universitaria.
Para conmemorar los 130 años de vida poética de José Asunción Silva, los visitantes encontraran en el cuarto piso la historia de sus obras y los detalles escondidos del homenaje que se le rinde desde 1995 en el billete de cinco mil pesos ($5.000) con su poema Nocturno. Esta importante exposición se realiza en alianza con la Casa de Poesía Silva.
Durante todo el mes de febrero y hasta el 5 de marzo se contará con una amplia agenda cultural en el Carnaval de las letras:
- Visita 1948 con García Márquez, un recorrido por la vida del escritor, el 12, 19 y 26 de febrero de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Poesía Revelada, el secreto de sobremesa el 13 de febrero a las 5:00 p. m.
- Tarde de juegos con Pombo el 14 de febrero a las 4:00 p. m.
- Charla cineasta, García Márquez y el cine, el 19 de febrero a las 5:00 p. m.
- Taller Los Secretos del Billete “El código secreto del billete de $5.000” el 20 de febrero a las 5:00 p. m.
- Musical con Rafael Pombo “Contemos y cantemos historias” el 21 de febrero a la 1:00 p. m.
- Reescribiendo a Silva, collage poético creativo el 27 de febrero a las 5:00 p. m.
- Observación Astronómica “Bogotá más cerca al Cielo de Macondo” el 28 de febrero a las 12:00 m. en la plazoleta externa.
- Club de lectura con el libro “Del Amor y Otros Demonios” el 28 de febrero a la 1:00 p. m.
- Lectura de cuentos de García Márquez a las 3:00 p.m. y visita 1948 con el recorrido del escritor de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.