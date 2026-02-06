Disfrute gratis del ‘Carnaval de las Letras’ este viernes 6 de febrero

Foto: Avenida Chile Centro Comercial y Financiero.

Llega a Bogotá el ‘Carnaval de las Letras’ este viernes 6 de febrero de 2026, con un viaje literario inspirado en la obra de tres grandes escritores colombianos, José Asunción Silva, Gabriel García Márquez y Rafael Pombo con entrada gratis en el Centro Comercial Avenida Chile y Financiero. ¡Conobe todos los detalles!

?Las personas que quieran asegurar su cupo para asistir a las actividades solo deben inscribirse en el siguiente link sin costo FORMULARIO DE ASISTENCIA EVENTOS CARNAVAL DE LAS LETRAS ??

Para dar apertura oficial a este Carnaval, el próximo viernes 6 de febrero se presentará un desfile de personajes con el universo de Rafael Pombo a las 12:30 p. m. y el sábado 7 se realizará un taller de escritura poética denominado “Escribe Nocturno III” a las 4:00 p. m.

Con exposiciones de cada uno de los autores, los visitantes podrán conocer detalles más amplios de la vida y obra de cada uno de ellos. En alianza con la Fundación Rafael Pombo los visitantes encontraran en el primer piso del centro comercial, espacios creativos que inspiran a pequeños y adultos para estimular la lectura a través de los cuentos y las fabulas.

Con 10 estaciones ubicadas en el segundo y tercer piso, la muestra cultural ‘Bogotá Más Cerca Al Cielo de Macondo’ inspirada en el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Máquez, dará a conocer detalles de su historia como periodista, crítico de cine y escritor desde su llegada a la ciudad Bogotá y a Zipaquirá para estudiar su Bachillerato y carrera universitaria.

Para conmemorar los 130 años de vida poética de José Asunción Silva, los visitantes encontraran en el cuarto piso la historia de sus obras y los detalles escondidos del homenaje que se le rinde desde 1995 en el billete de cinco mil pesos ($5.000) con su poema Nocturno. Esta importante exposición se realiza en alianza con la Casa de Poesía Silva.

Durante todo el mes de febrero y hasta el 5 de marzo se contará con una amplia agenda cultural en el Carnaval de las letras: