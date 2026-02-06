Hasta este 6 de febrero hay plazo para postular ideas ‘Reto Ciudad 3: Ciudad aeroportuaria’

Foto: Secretaría de Planeación.

¡Aquí sí pasa! Bogotá, mi Ciudad, mi Casa tiene un reto clave: entender cuáles son las mejores oportunidades para moradores y empresarios que permitan aprovechar todo el potencial de ser una ciudad aeroportuaria. El objetivo de este reto es diseñar una solución innovadora que facilite la reconversión asociativa de usos del suelo en la Zona de Influencia Directa Aeroportuaria (ZIDA).

“Buscamos soluciones que contribuyan a la revitalización urbana del entorno del Aeropuerto El Dorado en donde haya alianza entre vecinos, moradores y empresarios del entorno de Fontibón y Engativa”, explicó Santiago Carvajal, el gerente de Bogotá Ciudad Aeropuerto al revelar que quieren comprender las expectativas, intereses y necesidades de todos los involucrados frente al proceso de reconversión.

Por eso, a través de este reto, Bogotá busca obtener una solución tecnológica que permita simular y analizar escenarios de reconversión e identificar puntos de acuerdo exitosos entre propietarios y empresarios que representen beneficios para las dos partes.

Para esto, el Laboratorio de Ciudad (LabDC )y la Subdirección de Planeación Local de Occidente, en coordinación con la Fundación Tecnalia Colombia, ha creado espacios de diálogo con los habitantes de la Zona de Influencia Directa Aeroportuaria (ZIDA), para escucharlos sobre cómo perciben este proceso y a través de metodologías de innovación abierta, esperan recoger todas las opiniones, para que las decisiones de la administración tengan en cuenta a todos los actores involucrados.

Estos espacios son un ejercicio esencial para el desarrollo de la solución ganadora de este reto, y representan una oportunidad para que no solo sea un desarrollo técnico, sino que incorpore de la manera más cercana posible las expectativas, preocupaciones y conocimientos de quienes están en el territorio.

Así, esperan propuestas que consideren la experiencia cotidiana de quienes habitan la ZIDA, lo que fortalece la legitimidad del proceso y aporta a la construcción de escenarios de asociación más sostenibles, justos y viables en el tiempo.

La convocatoria está dirigida a organizaciones GovTech, startups, grupos de investigación y equipos de innovadores independientes. Tienen hasta el 6 de febrero para formular sus ideas.

El equipo que resulte ganador no solo obtendrá reconocimiento institucional, sino que accederá a un contrato de $ 150 millones con la Fundación Tecnalia Colombia para implementar la solución.

Datos clave para participar:

– Fecha de cierre para la postulación: 6 de febrero de 2026.

– Los requisitos de participación y formatos para hacerlo se encuentran dispuestos en el sitio del reto: https://www.sdp.gov.co/laboratorio-ciudad/reto-ciudad-3