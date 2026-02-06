El piloto de automovilismo (karts y autos fórmula) Sebastián Garzón Orozco, nuevo integrante del Equipo Bogotá

Foto: IDRD.

Se realizó la presentación oficial del piloto de automovilismo (karts y autos fórmula) Sebastián Garzón Orozco, como nuevo integrante del Equipo Bogotá, siendo la primera vez que el IDRD y la Alcaldía Mayor de Bogotá incluyen dentro de sus deportistas apoyados a un corredor de autos.

El director del IDRD, Daniel García Cañón, y el subdirector Técnico de Recreación y Deporte de la entidad, Iván Darío Morales, lideraron el agradable acto, celebrado en La Pista Indoor, escenario de karts ubicado en Multiparque, considerada una de las mejores del país.

“Le damos la bienvenida a Sebastián. Es un piloto que nos tiene felices por llevar la marca del Equipo Bogotá por las pistas en las cuales compite. Para nosotros es un honor hacer esta presentación de Tatán, piloto del Equipo Bogotá desde octubre del año pasado. Desde la Alcaldía Mayor con el alcalde Carlos Fernando Galán y el IDRD, lo tenemos como uno de los grandes proyectos especiales. Es nuestro primer piloto en el Equipo Bogotá, y esperamos que este sea el inicio de nuevas carreras prometedoras”, sostuvo el director Daniel García.

Indicó, además, que “Sebastián recibe mucho apoyo multidisciplinario como médicos, fisioterapeuta, sicólogo, nutricionista, etc., así como un apoyo económico y todo lo necesario para que él en su acondicionamiento, también tenga escenarios para que pueda correr en las mejores condiciones posibles. Esperamos que en unos años se pueda ver a Tatán como gran protagonista de la Indycar y por que no, en la Fórmula 1”.

Por su parte, Sebastián Garzón manifestó su alegría por vincularse al Equipo Bogotá “porque me han recibido con mucho aprecio, porque hicieron todo lo posible por incluirme en su grupo de deportistas, algo bueno porque mi deporte es un poco difícil. Mil gracias a todos, al director, y pues vanos a darlo todo para conseguir las metas propuestas de la mano del Equipo Bogotá, ya la fórmula 1 no es un sueño sino un objetivo, pero vanos paso a paso, voy a buscar ganar todas las categorías rápido para ir ascendiendo y poder llegar a luchar por esas metas”.

Y agregó que “Este año ya estoy corriendo en los karts en el SKUSA y el Winter ROK, y en los monoplaza la USF2000. Voy por todo, a buscar los títulos, poque quiero darles esos triunfos a Bogotá y Colombia, y para que me vean las distintas academias para buscar mejorar y solidificar más mi carrera en la ruta hacia la F1. Vamos tranquilos y esperamos conseguir todos los resultados en karts y la USF2000, donde espero empezar ganado en St. Petersburgo, Florida”.

Sebastián fue primero y segundo en las dos primeras válidas de la SKUSA, y tercero en la primera carrera de la Winter ROK Y del 6 al 8 de febrero volverá a competir en karts. Es un portento de los deportes a motor y llegó al IDRD y al Equipo Bogotá siempre grande para ser una alianza ganadora.